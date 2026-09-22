Drei Rennen musste Isack Hadjar aussetzen. Der Franzose hatte sich beim Fitnesstraining verletzt. Nun kehrt er in den Red Bull zurück.

Milton Keynes (dpa) – Isack Hadjar kehrt nach seiner Verletzungspause zurück in den Formel-1-Rennwagen von Red Bull. Der 21 Jahre alte Franzose wird das zweite Auto des Teams neben dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan steuern. Das gab Red Bull Racing bekannt.

Hadjar hatte sich in der Sommerpause am Handgelenk beim Fitnesstraining verletzt und die Grand Prix' in Zandvoort, Monza und Madrid auslassen müssen. Liam Lawson, der ihn ersetzt hatte, wird nun wieder für das zweite Team des österreichischen Unternehmens, Racing Bulls, fahren. Yuki Tsunoda, der bei den Racing Bulls für Lawson eingesprungen war, wird wieder die Rolle des Ersatzfahrers übernehmen.