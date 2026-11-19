Was kann Kimi Antonelli noch alles schaffen in seiner Karriere? Einer, der jahrelang dominiert hat, traut dem 20 Jahre alten Champion viel zu.

Las Vegas (dpa) – Für Max Verstappen hat die neue Formel-1-Generation um Weltmeister Kimi Antonelli einen Vorteil. «Ich glaube, die neue Generation ist mit viel mehr Informationen aufgewachsen», sagte der 29 Jahre alte Red-Bull-Star in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Es gibt viel mehr Simulator-Training und schon von klein auf viel mehr Wissen.»

Verstappen gehört zur mittleren Titel-Generation. Deutlich älter sind noch mal Fahrer wie der 45 Jahre alte Fernando Alonso, Weltmeister von 2005 und 2006, oder Lewis Hamilton. Der Rekordchampion mit insgesamt sieben Titeln wird Anfang kommenden Jahres 42 Jahre alt. Auf der anderen Seite führt Antonelli, der mit 20 Jahren und 68 Tagen jüngster Weltmeister in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse ist, die jüngste Generation an.

Längere Karriere dank wissenschaftlicher Erkenntnisse?

«Sie können jetzt viel intensiver üben, als es früher möglich war. Das verschafft ihnen heute wahrscheinlich einen Vorteil gegenüber der älteren Generation», erklärte Verstappen, wollte das aber nicht nur auf die Formel 1 beschränken: «Mehr Informationen und mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine längere Karriere ermöglichen und einen gleichzeitig in jüngeren Jahren besser vorbereiten.»

Wie lange Antonellis Karriere dauern wird, bleibt abzuwarten. Bereits in seinem zweiten Formel-1-Jahr dominierte er im Mercedes aber schon die Konkurrenz. Auf Verstappen, der sich vor dem Großen Preis in der Zockermetropole Las Vegas an diesem Wochenende bis auf Rang zwei vorgearbeitet hat, hat der Italiener 111 Punkte Vorsprung. Auf die Frage, ob er glaube, dass Antonelli eine Ära prägen könnte, entgegnete Verstappen, Weltmeister von 2021 bis einschließlich 2024: «Das hängt davon ab, wie sich Mercedes schlagen wird. Was das Talent angeht, ist er dazu in der Lage.»