Zandvoort (dpa) - Isack Hadjar kann nicht beim Auftakt der Formel 1 nach der Sommerpause antreten. Der 21 Jahre alte Franzose von Red Bull muss verletzungsbedingt auf einen Start beim Großen Preis der Niederlande an diesem Wochenende in Zandvoort verzichten. Das teilte das Team mit.

Der aktuelle WM-Achte und Teamkollege von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen verletzte sich am Handgelenk.

Rotation bei Red-Bull-Teams?

Für Hadjar wird der Neuseeländer Liam Lawson vom Schwesterteam Racing Bulls für das Rennen in den Dünen an der Nordsee in den Red Bull befördert - vor drei Jahren hatte der mittlerweile 24-Jährige dort sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gefeiert. Er absolvierte auch schon ein paar Rennen als Stammfahrer im Red Bull, wurde nach enttäuschenden Vorstellungen aber wieder zum Schwesterteam beordert.

Lawsons Platz bei den Racing Bulls übernimmt Red Bulls Ersatzfahrer Yuki Tsunoda. Der Japaner hatte sich ebenfalls schon als Teamkollege von Verstappen versucht, nach der vergangenen Saison aber keinen Stammplatz in einem der beiden Teams von Red Bull mehr bekommen.