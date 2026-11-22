Mehr als 30 Führungswechsel, Überholen fast im Sekundentakt. Las Vegas liefert beste Formel-1-Unterhaltung. Fahrer und Fans haben Spaß, vor allem Max Verstappen. Bei Ferrari knallt es schon wieder.

Las Vegas (dpa) - Den meisten Spaß beim Sensations-Grand-Prix in Las Vegas hatten Max Verstappen, die beiden McLaren-Fahrer und die allermeisten Zuschauer - aber ganz sicher nicht Ferrari. Der viermalige Weltmeister raste in einem spektakulären Rennen mit weit mehr als 300 Überholmanövern zu seinem 75. Karriere-Sieg in der Königsklasse des Motorsports und konnte das irre Hin und Her an der Spitze selbst kaum fassen. «So etwas habe ich in der Formel 1 auf jeden Fall noch nie erlebt. Das war total verrückt, fast surreal», sagte der Niederländer Verstappen zu den deutlich mehr als 30 Überholmanövern im Kampf um Rang eins.

Auch die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri hatten nach dem Besuch auf dem Podium, den Champagner-Duschen und dem großen Feuerwerk in der US-Glücksspielmetropole gute Laune. «Von außen betrachtet, denke ich, dass das wahrscheinlich das beste Rennen in der Geschichte der Formel 1 war. Du hattest keine Ahnung, was passieren wird», sagte der entthronte Weltmeister Norris nach Rang zwei.

Bei Ferrari knallt es auf der Strecke - und noch mehr abseits davon

Bei Ferrari hingegen war so dicke Luft, dass jedes Casino dagegen wirkte wie ein Kurort - und der stolze Rennstall versuchte nach dem nächsten Zwischenfall mit den Fahrern Lewis Hamilton und Charles Leclerc nicht mal mehr, öffentlich auf Schönwetter zu machen. Von einem «fast unerträglichen Zustand» sprach Teamchef Fred Vasseur im TV und legte in einem völlig überfüllten Kabuff im Ferrari-Zelt noch mal nach: «Das ist inakzeptabel. Es ist mangelnder Respekt für das Team und für die Sponsoren.»

Der Grund für seinen großen Frust? Ein Rempler von Leclerc gegen Hamilton, der im finanziell wichtigen Kampf um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM viele Punkte kostete. «Wir haben Charles die Botschaft vermittelt, dass er nicht überholen soll», polterte Vasseur. «Aber Charles hat eindeutig einen Fehler gemacht (...) und das ist absolut inakzeptabel.» Die Ferraris landeten auf Rang sieben und zehn. Leclerc bekam für die Situation eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe der Rennkommissare und war damit auch offiziell der Schuldige.

Der Monegasse gab sich einsichtig und berichtete er fühle sich «sehr schlecht». Er habe gedacht, dass es eine Lücke gegeben habe und Hamilton nicht gesehen. «Es gab aber keine Lücke mehr.» Das letzte Wort ist sicher nicht gesprochen. Vasseur kündigte an, den Vorfall eine Nacht lang verdauen zu wollen. Aber was passiert dann?

Sind beide Fahrer nächstes Jahr noch bei der Scuderia?

Experten forderten ein hartes Durchgreifen. Sogar die Zukunft des Duos über die Saison hinaus stellen manche infrage. «Man könnte Leclerc natürlich auch einmal eine Rennpause geben und jemand anderen ins Auto setzen», sagte Ex-Fahrer Timo Glock bei Sky. «Aber am Ende geht es noch um wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung. Deshalb ist es schwierig, jetzt einfach jemanden anderen einzusetzen. Trotzdem muss Vasseur intern etwas unternehmen und klar zeigen, wer der Chef ist.»

Bereits in Mexiko waren sich die beiden in die Quere gekommen, Hamilton hatte danach gegen Leclerc gewettert. Vor dem Rennen in Las Vegas berichteten dann beide von einem guten Gespräch - doch die Realität sieht anders aus. Von einem «internen Erdbeben» schrieb «La Gazzetta dello Sport».

«Ich bin wirklich ein bisschen sauer, weil wir uns mit den McLaren messen wollten. Es geht auch um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der zweite Platz ist unser Ziel und das ist sehr wichtig für uns», sagte Hamilton.

«Die müssen sich erstmal gegenseitig respektieren und sie müssen natürlich auch das Team respektieren», sagte Vasseur. «Das ist eine Frage von Egos, es gibt keine bessere Antwort.» Leclerc fährt seit 2019 für Ferrari, er sollte mal ein Weltmeister werden. Hamilton kam als siebenmaliger Champion zur Saison 2025 von Mercedes und wähnte sich nach einem üblen ersten Jahr in dieser Saison eine Zeit lang sogar als Titelherausforderer. Kimi Antonelli war aber zu stark.

Verstappen teilt gegen Russell aus: «Weit unter meinem Niveau»

Auch Verstappen hatte mit dem WM-Titel nach schwachem Saisonstart nichts zu tun, wirkte nach dem vierten Sieg aus den vergangenen sechs Rennen aber besonders gut gelaunt und nutzte die Demonstration seiner Fähigkeiten dann auch noch zu einem rhetorischen Haken gegen seinen Intimfeind George Russell. Der Mercedes-Fahrer hatte ihn nach der Quali verbal attackiert, war dann im Rennen lange Zeit sein härtester Widersacher und wurde nach einem Fehler im Duell mit Teamkollege Antonelli aber nur Neunter.

«Er spricht viel abseits der Strecke. Das stört mich aber nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist, dass ich gar nicht erst versuchen muss, mich mit ihm zu messen», sagte Verstappen. Russells Missgeschick kommentierte er gleich mehrfach mit bemerkenswert unverhohlener Genugtuung. «Karma ist ein Miststück. Als ich das im Rückspiegel gesehen habe, dachte ich: mein Tag wird nur noch besser. Und als ich dann als Erster über die Ziellinie bin, war es perfekt.»