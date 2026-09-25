Auf dem engen Straßenkurs von Baku gibt George Russell lange das Tempo vor. Dann zieht der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden vorbei.

Baku (dpa) – Max Verstappen hat sich im Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix von Aserbaidschan über seinen störrischen Red Bull beschwert, sich schließlich aber doch die Bestzeit gesichert. «Wenn dieses verdammte Auto einmal nicht hüpfen würde wie ein Känguru, mein Gott!», schimpfte der viermalige Weltmeister während der einstündigen Einheit, ehe er aufdrehen konnte. Verstappen schloss das dritte Training vor der Qualifikation als Erster ab. Der Niederländer hatte in 1:43,922 Minuten aber gerade einmal 0,099 Sekunden Vorsprung auf George Russell im Mercedes.

Schreckmoment für Russell

Der Engländer hatte zuvor in den ersten beiden Trainings die Bestzeit hingelegt. Einen Schreckmoment erlebte er, als er kurz vor Ende der Einheit mit der Front seines Mercedes die Streckenbegrenzung touchierte. Russell konnte anschließend weiterfahren, musste aber Verstappen an sich vorbeiziehen lassen.

Dritter direkt hinter Russell wurde Ferrari-Star Lewis Hamilton (+0,111 Sekunden). Auf dem vierten Platz landete Kimi Antonelli (+0,351 Sekunden) im zweiten Mercedes. Der Italiener führt die WM-Wertung an. Er hat 81 Punkte mehr als Verfolger Russell. Nico Hülkenberg wurde im Audi nur 15.