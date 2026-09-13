Max Verstappen bleibt der Formel 1 - Stand jetzt - bis Ende 2030 erhalten. Es hätte anders kommen können, wie er nun noch mal bestätigte.

Madrid (dpa) – Max Verstappen hat seine Rücktrittsgedanken aus der Formel 1 vor der neuen Unterschrift bei Red Bull bekräftigt. «Ich habe ernsthaft überlegt, Schluss zu machen», sagte der 28 Jahre alte viermalige Weltmeister in einem Interview der «Bild am Sonntag»: «Aber im Endeffekt liebe ich Racing.»

Schon als er seinen neuen Vertrag beim ehemaligen Branchenführer vor dem Heimrennen in den Niederlanden im vergangenen Monat unterzeichnet hatte, hatte Verstappen betont: «Ich war näher dran aufzuhören, als zu wechseln.»

Deswegen dachte Verstappen an einen Rücktritt

Gespräche mit anderen Teams hatte es zwar auch gegeben, am Ende entschied sich der Niederländer aber für den Verbleib bei Red Bull. Sein vorheriger Vertrag wäre allerdings auch noch bis Ende 2028 gültig gewesen.

Im WM-Kampf in diesem Jahr spielt Verstappen keine Rolle. Großen Frust lösten vor allem die neuen Autos bei ihm aus nach der Regelreform mit dem großen Anteil an Batterie-Power. Zudem ist der neue Red Bull noch kein Idealmodell. «Es wäre natürlich noch spaßiger, wenn ich jedes Wochenende gewinnen würde, aber das gibt das Auto aktuell einfach nicht her. Das ist okay, denn wir sind auf dem richtigen Weg und ein gutes Team.»

Auf die Frage, was er über Kritik denkt, dass er nur verlängert hätte, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen, entgegnete Verstappen: «Gar nichts. Weil es mich nicht interessiert, was andere über mich denken.»