Max Verstappen hadert mit den neuen Formel-1-Regeln – sein Vater warnt vor dem Verlust der Motivation. Droht ein Abschied des viermaligen Weltmeisters aus der Königsklasse?

Suzuka (dpa) – Max Verstappens Vater Jos sieht die Gefahr, dass der viermalige Weltmeister bald die Lust an der Formel 1 verliert. «Das Fahren in diesen Autos fordert ihn nicht. Ehrlich gesagt, befürchte ich, dass Max seine Motivation verliert», sagte Papa Verstappen dem niederländischen «Telegraaf» vor dem Großen Preis von Japan am Sonntag (7.00 Uhr/Sky). Sohn Max fährt im Red Bull seit dem Saisonstart der Spitze hinterher und hat sich mehrfach sehr kritisch über das neue Technik-Regelwerk geäußert.

«Man hört immer wieder, dass es eine Frage der Gewöhnung ist, aber ich bin mir sicher, dass Max so keinen Spaß daran haben wird», warnte sein Vater. Unter den neuen Richtlinien spielt der Elektro-Anteil des Motors eine viel größere Rolle, die Piloten müssen immer wieder die Batterie laden und häufiger vom Gas gehen. Das kommt Max Verstappens Talent wenig entgegen.

Jos Verstappen erklärte: «Früher dachte er, Formel 1 zu fahren sei das Größte überhaupt. Aber jetzt bin ich ziemlich pessimistisch. Ich würde gern sagen, dass es nicht so ist, aber ich sehe darin ein Problem mit Blick auf seine Zukunft.»

Max Verstappen hat beim Red-Bull-Team noch einen Vertrag bis 2028, besitzt Branchenexperten zufolge aber eine Ausstiegsklausel zum Saisonende. Zuletzt hatte der 28-Jährige immer wieder von anderen Rennserien geschwärmt. In der Pause vor dem Japan-Gastspiel startete er bei einem Sportwagen-Rennen auf dem Nürburgring. Dort will er im Mai auch am 24-Stunden-Klassiker teilnehmen.