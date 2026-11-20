Schon vor der Qualifikation ist klar: Von der Pole Position wird der neue Weltmeister Kimi Antonelli in Las Vegas nicht starten. Der Mercedes-Fahrer ist nicht alleine mit einer Strafe.

Las Vegas (dpa) – Der neue Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli wird beim Rennen in Las Vegas in der deutschen Nacht zu Sonntag (05.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) sicher nicht von der Pole Position starten – egal, wie gut er in der Qualifikation fährt. Der Italiener bekommt eine Strafe von fünf Startplätzen, weil an seinem Mercedes im drittletzten Saisonrennen der sechste Verbrennungsmotor genutzt wird – erlaubt sind lediglich vier.

Für Antonelli ist es das zweite Mal in dieser Saison, dass er deswegen zurückversetzt wird. Beim Heimrennen in Monza arbeitete sich der 20 Jahre alte Rennfahrer allerdings von Rang 19 vor bis an die Spitze und feierte einen furiosen Sieg vor den Tifosi.

Strafenflut in Las Vegas

Antonelli ist nicht der einzige Fahrer, der in der US-Glücksspielmetropole eine Strafversetzung in der Startaufstellung aufgebrummt bekommt. Wie die Formel 1 am Tag vor der Qualifikation mitteilte, sind neben ihm auch Ollie Bearman und Lance Stroll neu unter den betroffenen Fahrern.

Aufgrund der mehrfachen Überschreitung des erlaubten Kontingents an neuen Teilen muss Bearman in seinem Haas im Vergleich zu seinem Qualifikationsergebnis zehn Plätze weiter hinten starten. Stroll trifft es noch härter: Der Kanadier muss seinen Aston Martin vom Ende des Feldes ins Rennen steuern. Schon zuvor bekannt war die Versetzung um jeweils zehn Startplätze von McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Williams-Pilot Carlos Sainz.