Ein Zweikampf mit seinem Teamkollegen hat für Alpine-Fahrer Pierre Gasly online Folgen. Seine Familie, seine Freundin und er selbst werden zur Zielscheibe von Attacken in den Sozialen Medien.

Baku (dpa) – Formel-1-Pilot Pierre Gasly sowie seine Freundin und seine Familie sind nach dem Grand Prix von Spanien in Madrid in den Sozialen Medien bedroht worden. «Ich bin ein Spitzensportler, daher weiß ich, dass ich im Rampenlicht stehe, das war schon immer so. Aber das Ausmaß der Drohungen und Angriffe halte ich für völlig unangemessen», sagte der Franzose vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku an diesem Wochenende dem Fachportal the-race.com zufolge. Das gelte vor allem, wenn es seine Familienangehörigen und seine Freundin betreffe. «Ich finde, das sollte nicht so sein.»

Vorausgegangen war beim Rennen in Madrid vor knapp zwei Wochen ein Zweikampf zwischen Gasly und seinem argentinischen Alpine-Teamkollegen Franco Colapinto. Colapinto verlor dabei zwar keine Platzierung, er beschwerte sich aber mehrmals über den Boxenfunk, dass er aus seiner Sicht unnötig unter Druck geriet.

«Grenzen werden viel zu oft überschritten»

«Man kann gemocht oder nicht gemocht werden, das ist völlig in Ordnung, aber es gibt eine gewisse Grenze, die man nicht überschreiten sollte, nur weil man hinter einem Bildschirm und einer Tastatur sitzt. Und diese Grenzen werden viel zu oft überschritten», befand Gasly.

Unterstützung erhielt er von seinem Teamkollegen. «Ich habe das nicht mitbekommen, weil ich nicht so oft in den Sozialen Medien unterwegs bin, aber es ist nie schön, so etwas zu erleben, umso weniger, wenn es das Team betrifft, in dem ich fahre», sagte Colapinto. «Wir sind Teamkollegen und verstehen uns sehr gut. Wir arbeiten gemeinsam auf dasselbe Ergebnis hin und haben dasselbe Ziel, nämlich Alpine besser zu machen.»