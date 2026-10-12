Fünf Formel-1-Rennen vor dem Saisonende kann Kimi Antonelli in den USA erstmals Weltmeister werden. Dafür muss einiges zusammenkommen.

Singapur (dpa) – Spitzenreiter Kimi Antonelli kann sich schon beim nächsten Grand Prix in zwei Wochen in den USA zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte krönen. Der italienische Mercedes-Pilot würde mit erst 20 Jahren Sebastian Vettel ablösen, der 2010 bei seinem ersten Triumph mit Red Bull 23 Jahre alt war.

Sechs Fahrer haben vor den letzten sechs Rennen zumindest rechnerisch noch die Chance auf den Titel: Antonelli (340 Punkte), George Russell (238), Lewis Hamilton (229), Max Verstappen (221) sowie Charles Leclerc (215) und Lando Norris (201). 150 Punkte kann ein Fahrer im Idealfall noch holen, da ein Sieg 25 Zähler einbringt. Nach dem Grand Prix in den USA in Austin braucht Antonelli mindestens 125 Punkte Vorsprung für den vorzeitigen Titel, derzeit hat er 102 vor seinem ersten Verfolger Russell.

Eine Konstellation bringt den vorzeitigen Titel

Sollte am Saisonende zwischen Fahrern Punktgleichheit herrschen, entscheidet zunächst die Anzahl der Siege über den Titel. Antonelli hat bereits acht Rennen gewonnen. Nur Russell als ärgster Verfolger könnte ihn mit drei Erfolgen noch überholen.

Antonelli wird in Austin Weltmeister, wenn er gewinnt, Russell höchstens Neunter und Hamilton höchstens Fünfter wird. Alle anderen Kandidaten könnten den Mercedes-Jungstar dann nicht mehr einholen.

Katar und Abu Dhabi fraglich

Sollte die Formel 1 bis zum USA-Rennen entscheiden, dass die letzten beiden Grand Prix in Katar und Abu Dhabi wegen des Irankriegs nicht ausgetragen werden können und durch Imola als Finale ersetzt werden, bräuchte Antonelli nach dem Event in Austin nur 100 Punkte Vorsprung für den vorzeitigen Titel.

In diesem Fall wären Leclerc und Norris als WM-Widersacher schon draußen. Und Antonelli wiederum könnte es sich in den USA erlauben, höchstens zwei Punkte auf Russell, elf auf Hamilton und 19 auf Verstappen einzubüßen.