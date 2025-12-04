So werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister

Es gibt einfache Rechnungen für das Formel-1-Finale, es kann aber auch sehr kompliziert werden. Dass drei Fahrer noch Titelchancen haben, gab es zuletzt vor anderthalb Jahrzehnten.

Abu Dhabi (dpa) – Zum ersten Mal seit 2010 haben in der Formel 1 drei Fahrer im letzten Rennen der Saison Chancen auf den WM-Titel. Vor 15 Jahren setzte sich Sebastian Vettel von Rang drei im Klassement vor dem Großen Preis von Abu Dhabi gegen den damaligen Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Mark Webber im zweiten Red Bull durch.

Nun sind in WM-Spitzenreiter Lando Norris und McLaren-Kollege Oscar Piastri auf Rang drei wieder zwei Stallrivalen im Titelrennen, dazu auch ein Red-Bull-Fahrer mit dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen, aktuell WM-Zweiter. Vor dem 24. Grand Prix dieser Saison hat Norris 12 Punkte Vorsprung auf Verstappen, 16 sind es auf Piastri. Das sind die Titelkonstellationen für jeden der drei WM-Kandidaten.

Norris wird Weltmeister,

- wenn er Erster, Zweiter oder Dritter wird.

- wenn er den vierten oder fünften Platz belegt und Verstappen nicht gewinnt.

- wenn er den sechsten oder siebten Platz belegt und Verstappen oder Piastri nicht gewinnen.

- wenn er den achten Platz belegt, Verstappen höchstens Dritter wird und Piastri nicht gewinnt.

- wenn er Neunter wird, Verstappen höchstens Vierter und Piastri maximal Zweiter.

- wenn er nicht über Platz zehn hinauskommt, Verstappen nicht über Rang vier und Piastri nicht über Platz drei.

Verstappen wird Weltmeister,

- wenn er siegt und Norris nicht über Platz vier hinauskommt

- wenn er auf Platz zwei landet, Norris höchstens Achter wird und Piastri hinter dem Niederländer bleibt.

- wenn er als Dritter ins Ziel kommt, Norris höchstens als Neunter und Piastri nicht gewinnt

Piastri wird Weltmeister,

- wenn er das Rennen gewinnt und Norris nicht über Platz sechs hinauskommt.

- wenn er auf den zweiten Platz kommt, Norris höchstens einen Punkt als Zehnter holt und Verstappen nicht auf das Podest kommt.