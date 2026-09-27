Baku (dpa) – Mercedes-Pilot George Russell hat beim Formel-1-Rennen in Baku die Nerven bewahrt. Nach der Zieldurchfahrt hatte der Engländer gerade einmal 0,196 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull. Russells WM-Zweikampf mit Teamkollege Kimi Antonelli, der nach einer Aufholjagd noch Fünfter wurde, ist etwas spannender geworden. Internationale Pressestimmen zum Grand Prix von Aserbaidschan.

England

«Daily Mail»: «Nur knapp. Um eine Zehntelsekunde. Praktisch ein Fotofinish. Doch der Sieg von George Russell beim Grand Prix von Aserbaidschan, den er in einem dramatischen Duell mit Max Verstappen direkt neben sich errang, bedeutet, dass der Brite den Preis am Horizont schon erahnen kann – den Weltmeistertitel, nach dem er sich sehnt. Hmm, man braucht zwar noch ein Fernglas, um ihn deutlich zu erkennen, aber er ist nicht mehr außer Sichtweite.»

«Sun»: «George Russell hielt dem Druck stand, wehrte Max Verstappen ab und feierte seinen ersten Sieg seit vier Monaten... Der britische Mercedes-Pilot Russell überquerte die Ziellinie mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,196 Sekunden und sicherte sich damit einen Funken Hoffnung im Titelkampf.»

«Guardian»: «George Russell fuhr beim Grand Prix von Aserbaidschan einen souveränen Sieg von der Pole Position bis zur Zielflagge ein und verschaffte seinen Hoffnungen auf den Weltmeistertitel damit den nötigen Schub. Sein Mercedes-Teamkollege und Spitzenreiter Kimi Antonelli gelang ein starkes Comeback und eroberte sich vom 16. Startplatz aus den fünften Platz, doch der britische Fahrer holte 15 Punkte auf den Italiener auf.»

«Independent»: «George Russell hat sich wieder im Rennen um die Weltmeisterschaft zurückgemeldet, indem er Max Verstappen in Schach hielt und den spannenden Grand Prix von Aserbaidschan am Samstag mit einem Vorsprung von nur einer Zehntelsekunde gewann – während sein Titelkonkurrent Kimi Antonelli Fünfter wurde. Russell hatte nach dem letzten Rennen in Madrid, bei dem Antonelli seinen achten Saisonsieg holte und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 81 Punkte ausbaute, bereits so gut wie die weiße Fahne gehisst.»

Spanien

«Marca»: «George Russell, der mehr zu kämpfen hatte als erwartet, da er durch zwei Safety Cars benachteiligt wurde, hat sich beim GP von Aserbaidschan gegen Max Verstappen durchgesetzt... Es ist der dritte Saisonsieg für den Briten von Mercedes.»

«Mundo Deportivo»: «George Russell gewann den F1-GP von Aserbaidschan 2026, der an diesem Samstag in Baku ausgetragen wurde, mit einem Vorsprung von nur einer Zehntelsekunde vor einem herausragenden Max Verstappen, der mit einer spektakulären Aufholjagd vom 8. auf den 2. Platz der große Star des Tages war. Der Niederländer konnte seine Glanzleistung nicht mit einem Sieg krönen, da der Engländer von Mercedes eine Meisterleistung an Nervenstärke und Kaltblütigkeit zeigte.»

«As»: «Man kann nicht sagen, dass das Rennen ausgeglichen war. Der Mercedes baute einen Vorsprung auf, und Max musste sich vom achten Platz aus nach vorn kämpfen. Er klebte nach dem letzten Safety Car so gut es ging in dessen Windschatten, hatte aber nicht einmal eine klare Überholchance. Auf den Geraden kam er näher heran, in den Kurven entglitt er ihm wieder. Und er versuchte einen letzten Angriff bei der abschließenden gelben Flagge von Bottas... Doch nein, Russell wich der Gefahr aus und gewann sein drittes Rennen des Jahres 2026 vor den beiden hungrigen Red-Bull-Fahrern.»

«El País»: «George Russell gewinnt nach drei Monaten wieder. Dritter Sieg des Briten in einem Rennen in Baku, das er von Beginn an dominierte und am Ende trotz des Drucks von Verstappen unter Kontrolle hielt.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Sieg, schnellste Runde, Pole Position. In Baku gibt es nur einen König des Rennwochenendes, und das ist George Russell, der mit seinem Mercedes den 15. Formel-1-Grand-Prix der Saison dominierte... Ein perfekter Samstag für Russell, dem es gelang, ein Rennen voller Überraschungen perfekt zu meistern, ohne in den letzten 10 Runden den Angriffen von Max Verstappen nachzugeben, der den GP mit weniger als einer Zehntelsekunde Rückstand als Zweiter beendete.»

«Corriere dello Sport»: «Nervenaufreibendes Finale in Aserbaidschan... Der Grand Prix von Aserbaidschan auf der legendären Stadtrennstrecke von Baku endete mit vielen Emotionen. Es war ein Fotofinish, bei dem Russell nur zwei Zehntel vor Verstappen ins Ziel kam.»

«Corriere della Sera»: «Ein Schrei der Befreiung begleitet George Russells Sprint-Sieg auf der Ziellinie in Baku. Er hat gegen alle gewonnen, gegen den Schatten von Verstappen, eine ständige Bedrohung, die mit allen Mitteln versucht hat, ihm den Samstag zu vermiesen.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Wie nach seiner überwältigenden Dominanz im Qualifying (8 Zehntel Vorsprung auf den Zweitplatzierten Leclerc) zu erwarten war, gewann George Russell (Mercedes) am Samstag in Baku den Grand Prix von Aserbaidschan. Doch der Vorsprung von zwei Zehnteln auf den Zweitplatzierten Max Verstappen fiel deutlich geringer aus als erwartet.»

«Ouest-France»: «Russell gibt nicht auf. Der Brite, der seit drei Monaten keinen Erfolg mehr verbuchen konnte und vor seiner Ankunft in Baku 81 Punkte hinter seinem Teamkollegen Antonelli lag, hatte angekündigt, weiter gewinnen zu wollen, um im Rennen zu bleiben – und er hat sein Wort gehalten.»

Schweiz

«Blick»: «George Russell holt im Mercedes seinen dritten Sieg in dieser Saison. Er fährt von der Pole aus souverän zu 25 WM-Punkten. Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli kann sein Märchen von Monza (Sieg nach Startplatz 19) nicht wiederholen. Doch der Italiener zeigt auch in Baku ein eindrückliches Rennen, er fährt von Platz 16 auf Platz fünf und holt zehn Punkte.»