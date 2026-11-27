Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar ist bei einem Boxenstopp zu ungeduldig und sorgt für ein schmerzhaftes Malheur. Das ruft auch die Rennkommissare auf den Plan.

Lusail (dpa) – Gefährlicher Arbeitsplatz: Ein Mechaniker des Formel-1-Teams Red Bull wird das Auftakttraining beim Grand Prix in Katar in schmerzhafter Erinnerung behalten. Max Verstappens Teamkollege Isack Hadjar fuhr nach einem Boxenstopp etwas überhastet los und rollte dem Crewmitglied dabei über den Fuß. Humpelnd sprang der gerade noch beschäftigte Mechaniker nach der schmerzlichen Begegnung mit dem linken Hinterreifen zurück. «Sind alle in Ordnung?», funkte Hadjar schuldbewusst an die Garage.

Der Franzose hatte noch kurz angehalten, kehrte dann aber auf die Strecke zurück. Vom Team erhielt der 22-Jährige die Nachricht, dass der Mechaniker keine größeren Blessuren erlitten habe. Die Rennkommissare leiteten wegen «unsicherer Abfahrt» dennoch eine Untersuchung ein.

Formel 1 trotzt Sicherheitsbedenken

Hadjar beendete die erste Trainingseinheit für das vorletzte Saisonrennen am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) als Dritter. Die schnellste Runde in Lusail drehte der schon als Weltmeister feststehende Kimi Antonelli im Mercedes. Zweiter hinter dem Italiener wurde sein britischer Teamkollege George Russell. Der Emmericher Nico Hülkenberg steuerte seinen Audi auf Rang 13.

Die Formel 1 hatte sich nach längeren Sicherheitsdebatten entschieden, die beiden Finalrennen in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi auszutragen. Wegen des Iran-Krieges und der militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region derzeit ab.