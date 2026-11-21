Im einzigen Training mit trockenen Bedingungen gelingt George Russell die schnellste Runde - mit deutlichem Vorsprung auch auf den neuen Weltmeister im anderen Mercedes.

Las Vegas (dpa) – George Russell hat im letzten Training vor der Qualifikation für den Grand Prix in Las Vegas die schnellste Runde hingelegt. Der Mercedes-Fahrer brauchte auf dem Stadtkurs 1:34,041 Minuten und war damit 0,911 Sekunden schneller als der neue Weltmeister Kimi Antonelli im anderen Mercedes. Die drittbeste Zeit hatte der noch amtierende Weltmeister Lando Norris im McLaren mit einem Rückstand von 0,974 Sekunden auf Russell.

Das dritte Training war das erste unter trockenen Bedingungen, wie sie für die Qualifikation am deutschen Morgen (5.00 Uhr MEZ) und das Rennen in der Nacht zu Sonntag (5.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) auch erwartet werden. Die beiden Einheiten tags zuvor waren von Regen und Wasser auf der Strecke geprägt.

Selbst bei einer ähnlich guten Leistung in der Qualifikation wird Antonelli im Rennen nicht aus der ersten Startreihe loslegen. Der Italiener bekommt eine Strafe von fünf Startplätzen, weil an seinem Mercedes im drittletzten Saisonrennen der sechste Verbrennungsmotor genutzt wird – erlaubt sind lediglich vier.

Für Antonelli ist es das zweite Mal in dieser Saison, dass er deswegen zurückversetzt wird. Beim Heimrennen in Monza arbeitete sich der 20 Jahre alte Rennfahrer allerdings von Rang 19 vor bis an die Spitze und feierte einen furiosen Sieg vor den Tifosi. Mercedes hat neben dem Fahrer-Titel für Antonelli auch Rang eins in der Konstruktions-Weltmeisterschaft bereits sicher.