Kimi Antonelli möchte in Aserbaidschan seinem ersten WM-Titel einen weiteren Schritt näher kommen. Mercedes-Teamkollege George Russell hat etwas dagegen.

Baku (dpa) - Formel-1-Pilot George Russell will in Aserbaidschan seine Verfolgungsjagd auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli starten. Der Engländer schloss den ersten Trainingstag zum Grand Prix in Baku mit der Bestzeit in 1:43,347 Minuten ab. Der Mercedes-Pilot verwies auf dem engen Straßenkurs seinen Teamkollegen Antonelli (+0,552 Sekunden) auf den zweiten Platz. Dritter wurde Max Verstappen (+0,827 Sekunden) im Red Bull. Nico Hülkenberg (+2,507 Sekunden) musste sich im Audi mit Position 15 begnügen.

Russell, der in der WM-Gesamtwertung 81 Punkte hinter Antonelli liegt, hatte bereits im Auftakttraining die schnellste Runde gedreht. Am Nachmittag setzte der Brite seine überzeugende Vorstellung fort. Antonelli konnte sich nach Hydraulik-Problemen im ersten Training und Rang fünf nach der Pause deutlich verbessern.

Immer wieder wurden die Fahrer aber eingebremst. So touchierte zum Beispiel Racing-Bulls-Fahrer Arvid Lindblad die Streckenbegrenzung, Oliver Bearman im Haas musste wegen eines technischen Problems die Einheit vorzeitig beenden.