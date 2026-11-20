Die aktuelle Motorengeneration in der Formel 1 wird nicht alt. Die Rennserie macht eine Kehrtwende. Ganz offiziell ist es zwar noch nicht, aber die Richtung ist offensichtlich.

Las Vegas/London (dpa) – Die Formel 1 steht vor der nächsten Motorenreform. Ab 2030 sollen die V8-Antriebe in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren. Das bestätigten die Teamchefs Zak Brown (McLaren), Flavio Briatore (Alpine) und Dan Towriss (Cadillac) vor dem Grand Prix in Las Vegas.

«Es gibt eine grundsätzliche Einigung. Alle sind begeistert», sagte Brown. Es gehe nun nur noch darum, an den Details zu arbeiten. «Ich freue mich auf die neuen Motoren. Ich denke, jeder tut das.» Eine Zustimmung des Motorsport-Weltrats des Internationalen Automobilverbandes (Fia) gilt als Formsache.

Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem, der zuvor mit einem Comeback der dröhnenden V10-Motoren gescheitert war, hatte die Einführung des neuen Antriebs unterstützt. Damit wird die aktuelle Generation – eingeführt erst in diesem Jahr – nach nur vier Jahren wieder Geschichte sein.

Neue Generation vom ersten Rennen an in der Kritik

«Der populärste und am einfachsten umzusetzende Weg ist der V8», hatte Ben Sulayem bereits vor Monaten dem Portal «Racing365» gesagt. Der Vorteil der Aggregate: Besserer Sound, sie sind weniger komplex als die aktuellen Antriebe mit Verbrennermotor und Batterie, und sie sind leichter. Mit 100 Prozent nachhaltigem Sprit wird schon seit dieser Saison gefahren.

Die ohnehin emotionale Debatte wurde auch durch die Probleme mit der aktuellen Antriebsgeneration beschleunigt. Rennfahrer müssen wider ihrer Natur mitunter vom Gas gehen, damit die Batterie wieder aufgeladen wird. Bei Ausfällen und Problemen kann bis zur Hälfte der Power wegfallen, was zu hochgefährlichen Situationen führen kann.

Immer wieder hatte vor allem der viermalige Weltmeister Max Verstappen von Red Bull die neuen Motoren scharf kritisiert. Sein Vertrag läuft bis einschließlich 2030. Die Rückkehr der V8-Aggregate reizt den Niederländer.

Experte und Ex-Pilot Glock schwärmt vom V8

Ben Sulayem hatte sich ursprünglich sogar für V10-Motoren ausgesprochen. Zu sehr hatte eine nachhaltigere Generation mit großem Batterieanteil an der Gesamtleistung von rund 1.000 PS aber auch neue Hersteller wie Audi angelockt. Für die Hybridtechnik sei die Formel 1 jetzt nicht mehr unbedingt der Treiber, hatte allerdings Ex-Pilot Ralf Schumacher während der Saison schon betont.

Sky-Expertenkollege Timo Glock brachte den Emotions-Faktor ins Spiel. «Sound, Sound, und noch mal Sound», sagte er. Wenn der V8 ein Jahr früher zurückkomme, sei das umso schöner. «Das ist das, woran ich mich erinnere: Als ich damals in die Formel 1 gekommen und in die Box reingelaufen, wenn der Motor warmgelaufen ist, habe ich Gänsehaut bekommen und bin rückwärts wieder rausgegangen vor Ehrfurcht», betonte Glock – von 2006 bis 2013 wurden die Autos von V8-Aggregaten angetrieben.