Silverstone hat es in sich. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wird von der Technik im Stich gelassen, Max Verstappen fliegt ab - und hinter dem Safety Car siegt nach langer Zeit Charles Leclerc.

Silverstone (dpa) – Ein Defekt an seinem Mercedes bremst WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli bei seiner Aufholjagd nach Ferrari-Fahrer Charles Leclerc in Silverstone aus. Keine Formel-1-Punkte für den jungen Italiener, der erste Sieg seit Herbst 2024 für den Monegassen. George Russell im zweiten Mercedes und Lewis Hamilton im zweiten Ferrari landen in dem unter einem Safety Car beendeten chaotischen Rennen auf den weiteren Plätzen.

Spanien

«Mundo Deportivo»: «Großes Drama in Silverstone und Sieg für Leclerc: Die Weltmeisterschaft ist wieder offen. Charles setzte sich gegen Russell und Hamilton durch – an einem Tag, der für den Spitzenreiter (Antonelli) sehr gut hätte enden können, der jedoch durch ein Problem an seinem Auto zunichte gemacht wurde, als er gerade dabei war, den Monegassen einzuholen.»

«Sport»: «Leclerc gewinnt in Silverstone nach einem verrückten Finale... Ein erneuter technischer Defekt – nach dem in Barcelona – besiegelte das Schicksal von Kimi Antonelli, als er mit Leclerc um den Sieg kämpfte, doch der Italiener behält die Führung in der Weltmeisterschaft mit 25 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Russell.»

«As»: «Ein katastrophales Finale, über das sich Leclerc freut. Der Ferrari-Pilot siegte in einem Rennen, das aufgrund des Ausfalls von Verstappen unter Safety-Car-Bedingungen endete. Drama für Antonelli: Er holte keine Punkte und Russell rückt näher... Zwei dramatische Wendungen im Rennverlauf verwandelten das, was in Silverstone zunächst nach einem spannenden und hart umkämpften Finale aussah, in ein Desaster für die Zuschauer. Die erste Wendung bedeutete das Aus für Antonelli, als er sich nach dem verlorenen Duell mit den Ferraris beim Start auf Leclerc stürzte. Und die zweite führte zu einem Ende unter Safety-Car-Bedingungen aufgrund eines Abflugs von Verstappen.»

«Marca»: «Ein Rennen voller Chaos: Kimi hatte eine Panne und Verstappen verunglückte, als beide auf Podiumsplätzen lagen... Charles Leclerc hat den Großen Preis von Großbritannien mit einer beeindruckenden Leistung gewonnen, bei der er Kimi Antonelli, Lewis Hamilton und jeden anderen, der sich ihm in den Weg stellte, hinter sich ließ.»

England

«Daily Mail»: «Charles Leclerc gewinnt zum ersten Mal in Silverstone, während der spannende Große Preis von Großbritannien nach einem Unfall von Max Verstappen in der Schlussphase hinter dem Safety Car beendet werden muss – und Kimi Antonelli erlebt katastrophale letzte zehn Runden.»

«Telegraph»: «Die Rekordkulisse von 175.000 Zuschauern in Silverstone war außer sich vor Wut, nachdem ihnen ein spannendes Finale in der letzten Runde vorenthalten wurde, da der Große Preis von Großbritannien unter bizarren Umständen hinter dem Safety Car zu Ende ging.»

«The Sun»: «Charles Leclerc hat den letztlich chaotisch verlaufenen Großen Preis von Großbritannien gewonnen – während sich Lewis Hamiltons Fünf-Sekunden-Strafe als kostspielig erwies. Hamilton erhielt wegen eines Fehlstarts eine Zeitstrafe von fünf Sekunden, wodurch er nur Dritter wurde.

Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schnappte sich der ehemalige Teamkollege des Ferrari-Stars, George Russell, den zweiten Platz.»

«The Guardian»: «Charles Leclerc gewann den Großen Preis von Großbritannien nach einem dramatischen Finale in Silverstone, bei dem der Tabellenführer Kimi Antonelli aufgrund eines technischen Problems aus dem Kampf um die Spitze auf den 16. Platz zurückfiel. Leclerc gewann schließlich unter Safety-Car-Bedingungen vor George Russell von Mercedes und Lewis Hamilton auf Platz drei.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Leclerc ist der König von Silverstone! Er gewinnt vor Russell und Hamilton. Antonelli: Panne und Strafe. Platz 16.»

«Tuttosport»: «In Silverstone feiert Ferrari einen Triumph! Der Monegasse Charles Leclerc holt sich den ersten Platz und beschert den Roten einen Sieg von entscheidender Bedeutung. Keine Chance für den Italiener Kimi Antonelli, der mit aller Kraft darum gekämpft hat, dem Ferrari-Piloten die Führung streitig zu machen, doch ein Problem am Auto zwang ihn, den Sieg aufzugeben: nur ein 16. Platz für den Italiener.»

«Corriere della Sera»: «Der in der Weltmeisterschaft Führende (Antonelli) war nach dem Boxenstopp extrem schnell unterwegs und hatte Leclerc im Visier. Dann ließ ihn sein Rennwagen im Stich, sodass er das Rennen nur auf Platz 16 beenden konnte.»

Schweiz

«Blick»: «Was für ein Grand Prix. Und was für ein Resultat für Audi. Nach sieben punktelosen Rennen landete Gabriel Bortoleto (21) endlich wieder in den Top Ten. Vier Zähler für einen beherzten Einsatz... Horror-Saison für Hülkenberg.»

«Berner Zeitung»: «Charles Leclerc feiert in Silverstone seinen ersten Saisonsieg vor George Russell und Lewis Hamilton. WM-Leader Kimi Antonelli wird nach einem Defekt nur 16. – sein Vorsprung schmilzt.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Nach einer dramatischen Schlussphase beim Großen Preis von Großbritannien hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Monegasse profitierte am Sonntag in Silverstone wenige Runden vor Rennende von Problemen am Mercedes des bis dahin zweitplatzierten WM-Führenden Kimi Antonelli, der mit frischeren Reifen den Sieg vor Augen hatte.»

«Der Standard»: «Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat einen turbulenten Grand Prix von Silverstone gewonnen. Der Monegasse siegte am Sonntag vor George Russell (Mercedes) und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. WM-Leader Kimi Antonelli erlitt einen herben Rückschlag, als er auf Platz zwei liegend mit technischen Problemen weit zurückfiel.»

«Salzburger Nachrichten»: «Drama um Antonelli und Verstappen: Leclerc jubelt vor Rekordkulisse über Sieg in Silverstone... Der 19-jährige Italiener (Antonelli), der am Samstag erstmals einen Sprint in der Königsklasse des Motorsports gewinnen konnte, kam Leclerc am Sonntag immer näher, bevor ein technisches Problem an seinem Boliden den WM-Spitzenreiter, der deshalb ohne Punkte blieb, ausbremste.»

«Oe24»: «Jubel bei Ferrari in Silverstone: Charles Leclerc holt seinen ersten Rennsieg seit 2024. Tragischer Held war Kimi Antonelli, der kurz vor einem Verstappen-Crash, der im Finish für Spannung sorgte, mit einem Defekt viele Plätze verlor.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Ferrari verpasste nur knapp einen Doppelsieg, doch George Russell (Mercedes) kam vor Lewis Hamilton ins Ziel. Kimi Antonelli (Mercedes) wurde durch ein technisches Problem gebremst und belegte nur den 16. Platz... Darauf hatte er seit Oktober 2024 gewartet. Charles Leclerc triumphierte am Sonntag in Silverstone und feierte nach einem spannenden Grand Prix mit überraschendem Ausgang seinen ersten Sieg in der Formel 1 seit fast zwei Jahren.»

«Le Parisien»: «Auf Lewis Hamiltons Heimstrecke hat Charles Leclerc seinen Teamkollegen bei Ferrari gekontert. Drei Wochen nach dem ersten Sieg des Briten für das italienische Team in Barcelona beendete der Monegasse eine Durststrecke von fast zwei Jahren und 37 Grand Prix ohne Sieg. Und das alles in Silverstone, auf der Lieblingsstrecke des siebenmaligen Weltmeisters.»