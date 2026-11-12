Faenza (dpa) – Red Bulls Zweitteam tritt auch im kommenden Jahr mit Arvid Lindblad und Liam Lawson in der Formel 1 an. Die Racing Bulls bestätigten wenige Tage nach dem Großen Preis von Brasilien das Fahrerduo für 2027. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies die beste Fahrerbesetzung

für uns ist, die eine starke Kombination aus Erfahrung und Ehrgeiz mitbringt», sagte Teamchef Alan Permane in einer Mitteilung.

Der 19 Jahre alte Lindblad bestreitet in diesem Jahr seine erste Saison in der Königsklasse des Motorsports, er belegt aktuell den elften Rang im Klassement mit 38 Punkten. Der 24 Jahre alte Lawson ist als Neunter (89) sogar unter den Top Ten. Er feierte bereits 2023 sein Debüt in der Formel 1 für das Schwester-Team von Red Bull Racing.

Eine Beförderung 2025 war nicht von langer Dauer, in dieser Saison half Lawson allerdings erneut bei Red Bull aus, als dort Isack Hadjar verletzt ausgefallen war. Nach einem Zwischenfall auf der Strecke in Mexiko-Stadt mit Red Bulls Starpilot, dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen, waren auch Zweifel an einem weiteren Engagement laut geworden. Doch die Leistungen sprachen für Lawson. In der Konstrukteurswertung liegen die Racing Bulls auf dem fünften Rang hinter den Branchen-Granden Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren.