Silverstone (dpa) – Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher rechnet mit einem vorzeitigen Abschied von Max Verstappen bei Red Bull. «Ich glaube, Max Verstappen wird Red Bull verlassen, beide Seiten sind auch mittlerweile so weit, dass es nicht mehr weh tut», meinte der Sky-Experte im Podcast «Backstage Boxengasse» und sprach dabei von einem subjektiven Gefühl, das er habe. «Ich glaube, dass Max den Glauben an das Team verloren hat.» Umgekehrt sei das genauso. «Aus meiner Sicht wird er sich jetzt mit McLaren hinsetzen.»

Verstappen gewann viermal die WM. Doch mittlerweile kämpft der 28-jährige Niederländer mit Red Bull nicht mehr um die Spitzenplätze. Zuletzt schimpfte er in Silverstone am vergangenen Wochenende erneut lautstark über seinen Dienstwagen. «Schmerzvoll, frustrierend», fand Verstappen die Fahrten in seinem Auto. «Ich freue mich darauf, nach Hause zu kommen und nicht über die Formel 1 nachzudenken.» Ein Defekt am Heck sorgte für sein Aus wenige Runden vor dem Ende des Großen Preises von Großbritannien.

Die ominöse Klausel

Verstappen stammt aus dem Red-Bull-Nachwuchs. 2014 debütierte er in der Formel 1 für das damalige Schwesterteam Toro Rosso, 2016 wurde er zu Red Bull befördert. Er hat eigentlich noch einen Vertrag bis Ende 2028.

Eine Klausel mit dem angeblichen Stichtag 1. Juli soll ihm einen vorzeitigen Ausstieg erlauben, wenn er nicht unter den besten zwei Fahrern in der WM-Wertung steht. Verstappen ist aktuell jedoch nur Siebter mit 103 Punkten Rückstand auf Mercedes-Spitzenreiter Kimi Antonelli.

Britischen Medien zufolge sollen sich der 71-malige Grand-Prix-Gewinner und McLaren angenähert haben. Auch Mercedes wird immer wieder als Interessent genannt. Sowohl McLaren (Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri) als auch Mercedes (Antonelli und George Russell) haben aber zuletzt versichert, mit ihren aktuellen Fahrerpaarungen weiter zu planen.