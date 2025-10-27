Die Formel 1 hat einen neuen WM-Führenden. Mit seinem Sieg in Mexiko-Stadt löst Lando Norris Teamkollege Oscar Piastri ab. Vieles spreche nun für den Briten, meint die internationale Presse.

Mexiko-Stadt (dpa) – McLaren-Pilot Lando Norris hat mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko-Stadt die WM-Führung von Oscar Piastri übernommen. Der 25 Jahre alte Brite hat vor den letzten vier Grand-Prix-Rennen dieser Formel-1-Saison einen Punkt Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Nach seinem Sieg wird Norris in Mexiko allerdings auch ausgebuht. Max Verstappen – Dritter im Red Bull auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez – hat 36 Punkte Rückstand auf Platz eins.

Mexiko

«El Universal»: «Die Feier zum zehnjährigen Jubiläum des Großen Preises von Mexiko konnte nur mit einem historischen Triumph und einem Ergebnis enden, das die Entscheidung um die Weltmeisterschaft der Fahrer bedeuten könnte. Das Autódromo Hermanos Rodríguez färbte sich papayafarben und bebte vor Begeisterung über den Sieg von Lando Norris – sein erster Triumph auf mexikanischem Asphalt und sein sechster in dieser Saison.»

Großbritannien

«Guardian»: «Wenn das Timing in einem Rennen entscheidend ist, dann hat Lando Norris mit seinem absolut makellosen Urteilsvermögen genau den richtigen Moment getroffen. Sein Sieg beim Grand Prix von Mexiko-Stadt mit einer perfekten Fahrt von der Pole Position bis zur Zielflagge hat ihn genau zum richtigen Zeitpunkt an die Spitze eines intensiven Titelkampfs katapultiert.»

«Independent»: «Lando Norris hielt sich aus dem Chaos in der Anfangsphase raus, gewann den Grand Prix von Mexiko-Stadt von der Pole Position aus und übernahm am Sonntag mit einem Punkt Vorsprung vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri die Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft.»

«Mirror»: «Es war einer der eindeutigsten Siege seiner Formel-1-Karriere, da er von der Poleposition startete, das Rennen dominierte und mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung vor seinem nächsten Verfolger Charles Leclerc ins Ziel kam.»

«Daily Mail»: «Lando Norris war bisher ängstlich beim Start, konnte seine Pole Position nicht verteidigen und verspielte hart erkämpfte Chancen. Diesmal war das anders. Als Sieger des Grand Prix von Mexiko-Stadt, der so dominant war, dass er den ganzen Nachmittag über kaum im Fernsehen zu sehen war, steht er nun an der Spitze der WM-Wertung – vier Rennen vor seinem Lebenstraum.»

Australien

«The Age»: «Norris lacht über die Buhrufe. Lando Norris war der Schnellste auf der Rennstrecke des Autodrómo Hermanos Rodríguez und zeigte sich in seinem Interview nach dem Rennen ebenso versiert im Umgang mit Klischees. (...) Der kämpferische (Oscar) Piastri ist mit dem fünften Platz nicht zufrieden, bleibt aber positiv.»

Niederlande

«AD»: «Max Verstappen ärgert sich über virtuelles Safety Car nach einem starken dritten Platz, Lando Norris neuer WM-Spitzenreiter nach dominantem Sieg. (...) Verstappen verliert zwar zehn Punkte gegenüber Norris, aber der Druck auf das McLaren-Duo ist weiterhin groß.»

«De Telegraaf»: «Lando Norris hat den Grand Prix von Mexiko auf überzeugende Weise gewonnen. Max Verstappen beeindruckte ebenfalls, doch ein virtuelles Safety Car in der Schlussphase verhinderte, dass er noch einmal um den zweiten Platz kämpfen konnte.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «Der große Sieger im Autodrómo Hermanos Rodríguez in Mexiko-City hieß Lando Norris.»

«Kronen-Zeitung»: «Lando Norris in einer eigenen Liga: Mit einer sensationellen Vorstellung hat sich der McLaren-Pilot am Sonntag den Sieg beim Großen Preis von Mexiko geschnappt und damit seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der Fünfter wurde, die WM-Führung in der Formel 1 abgeluchst.»

«Salzburger Nachrichten»: «Norris übernimmt mit Sieg hauchdünn WM-Führung – Verstappen holt weiter auf. Der McLaren-Pilot war in Mexiko-Stadt am Sonntag eine Klasse für sich und ist neuer Führender in der Fahrer-WM.»

Schweiz

«Blick»: «Dieser Große Preis von Mexiko war nichts für schwache Nerven.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Es ist ein Lando Norris in Weltklasse-Form: Der Engländer dominiert den Großen Preis von Mexiko und übernimmt vier Rennen vor Saisonende die Führung in der Weltmeisterschaft. Der McLaren-Pilot macht keine Fehler und legt von Beginn an ein rasantes Tempo vor, um seinen Rivalen im Kampf um den Titel ein Zeichen zu setzen.»

«Tuttosport»: «Überholmanöver bei McLaren: Lando Norris gewinnt den Grand Prix von Mexiko, das 20. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2025.»

«Corriere della Sera»: «Liebe auf mexikanisch. Norris zeigt seine Faust im alten Baseballstadion. Um einen Punkt hat die Weltmeisterschaft einen neuen Meister: Lando Norris hat Oscar Piastri nach einer perfekten Flucht von 71 Runden überholt.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Umwälzung in der Formel 1: Nachdem Oscar Piastri mehrere Monate lang die Führung innehatte, hat der Australier diesen ehrenvollen Platz nun an seinen Teamkollegen bei McLaren, den Briten Lando Norris, abgegeben, der in Mexiko vor Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull) gewann, dem vierfachen Weltmeister, der nach seiner „Wiederauferstehung“ in den letzten Rennen ebenfalls weiterhin um den Titel kämpft.»

«Marca»: «Norris (...) ist der neue Anführer; Verstappen gebremst. Er ist nun der neue Führende in der Formel-1-Weltmeisterschaft und wird vorerst zum Spitzenfahrer von McLaren.»

«As»: «Norris hat bereits seinen glorreichen Nachmittag im Jahr 2025, der ihn mit nur noch vier Grand Prix vor sich an die Spitze der Weltmeisterschaft katapultiert.»

«El Mundo»: Lando Norris feiert mit seinem kolossalen Sieg in Mexiko sein Comeback und übernimmt die Führung in der Weltmeisterschaft. Es war ein Sieg, der niemanden vergessen lässt, wie schnell McLaren nach wie vor ist.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Er startete von der Pole Position. Nach 71 Runden beendete er den 20. Grand Prix der Saison in Mexiko auf dem ersten Platz. Lando Norris (McLaren) wurde von seinen Konkurrenten, die sich bereits in der ersten Kurve einen erbitterten Kampf lieferten, zu keinem Zeitpunkt gefährdet und fuhr schnell davon, um seinen sechsten Saisonsieg einzufahren.»

«L'Équipe»: «Mit einem souveränen Sieg übernahm Lando Norris die Führung in der Fahrerwertung, mit einem Punkt Vorsprung vor Oscar Piastri. Der Brite von McLaren ließ der Konkurrenz am Sonntag nur Krümel übrig.»