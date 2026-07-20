Kimi Antonelli triumphiert in Spa: Nach einem packenden Rennen baut der 19-Jährige seine Führung in der Formel-1-WM weiter aus. Wie die internationale Presse seinen Sieg einordnet.

Spa-Francorchamps (dpa) – Zum sechsten Mal in dieser Saison gewinnt der junge Italiener Kimi Antonelli ein Formel-1-Rennen. Im belgischen Spa-Francorchamps zeigt der 19-Jährige dabei eine abgezockte Vorstellung im Mercedes und kann seinen Vorsprung in der Gesamtwertung wieder ausbauen. Schon am kommenden Sonntag steht in Budapest der letzte Grand Prix vor der Sommerpause auf dem Programm. Zum Geschehen in Belgien schreibt die internationale Presse:

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Antonellis Meisterwerk! Kimi dominiert Leclerc und baut seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft aus. (...) In Spa gewinnt ein überragender Kimi Antonelli den zehnten Saisonlauf. Er meistert die Schwierigkeiten eines dramatischen Grand Prix. Der 19 Jahre alte Mercedes-Pilot vergrößert damit seinen Vorsprung auf George Russell auf 50 Punkte.»

«Corriere dello Sport»: «Ein packendes Rennen mit unzähligen Wendungen endete mit einem beeindruckenden Comeback-Sieg von Kimi Antonelli beim Großen Preis von Belgien in Spa.»

Spanien

«Mundo Deportivo»: «Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Ein Rennen, bei dem er letztes Jahr eines seiner schwierigsten Wochenenden erlebte. Dieses Jahr dominierte er, sicherte sich die Pole Position und gewann, obwohl er nicht vom virtuellen Safety-Car profitierte.»

«As»: «Russell landete nach einer Kollision mit Hamilton in der ersten Runde des Großen Preises von Belgien im Kiesbett. Antonelli gewann das Rennen zwar nicht ohne Mühe, baute damit aber seinen Vorsprung weiter aus. Er kam mit 25 Punkten Vorsprung auf George aus Silverstone und verlässt Spa mit 45 Punkten Vorsprung auf Lewis. So groß ist das Ausmaß dieses Rückschlags.»

«Marca»: «Kimi Antonelli hat sich auf der anspruchsvollsten und legendärsten Bühne der klassischen Formel 1 seine Sporen verdient. Der Italiener zeigte eine ebenso solide wie temperamentvolle Leistung. Er besiegte Leclerc beim Großen Preis von Belgien und baute damit seine Führung in der Weltmeisterschaft aus.»

Frankreich

«L'Équipe»: «WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli kehrte mit dem Sieg beim Großen Preis von Belgien vor Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull auf die Siegerstraße zurück.»

«Le Parisien»: «Mit gerade einmal 19 Jahren wirkt Kimi Antonelli unerschütterlich. Nach zwei Ausfällen in den letzten drei Formel-1-Grand-Prix meldete sich der italienische Fahrer auf der anspruchsvollen Rennstrecke von Spa-Francorchamps eindrucksvoll zurück. Er gewann als erster Fahrer seit Max Verstappen im Jahr 2021 nach einer Pole-Position beim Großen Preis von Belgien.»

England

«Daily Mail»: «George Russells Traum von der Formel-1-Weltmeisterschaft gerät in große Gefahr.»

«Telegraph»: «Kimi Antonelli wehrte am Sonntag beim Großen Preis von Belgien einen Angriff von Charles Leclerc ab und kehrte auf die Siegerstraße zurück, während sein Teamkollege und Titelrivale George Russell das Rennen nicht beendete.»

«The Sun»: «Kimi Antonelli baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus, nachdem George Russell nach einer Kollision mit Lewis Hamilton ausschied. Der 19-jährige Italiener feierte seinen sechsten Grand-Prix-Sieg im zehnten Saisonrennen, nachdem er Charles Leclerc überholt hatte – und das trotz einer Verzögerung durch eine Virtual-Safety-Car-Phase.»

«The Guardian»: «Kimi Antonelli gewann den Großen Preis von Belgien für Mercedes mit einer souveränen und abgeklärten Fahrt. Sein Titelrivale und Teamkollege George Russell hingegen war am Boden zerstört, nachdem sein Titelkampf einen weiteren schweren Rückschlag erlitten hatte:

Schweiz

«Blick»: «Die Durststrecke von Kimi Antonelli dauerte sechs Wochen, nun gewinnt der 19 Jahre alte WM-Leader wieder einen Grand Prix. Es ist sein sechster Saisonsieg, sein erster seit dem Japan-Grand-Prix am 7. Juni. Er schlägt Charles Leclerc im Ferrari, der das Rennen zwischenzeitlich anführte.»

Österreich

«Oe24»: «Antonelli siegt nach Russell-Drama in Spa»