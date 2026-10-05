Ein Rennen mit reichlich Geschichten von WM-Vorentscheidung über Verstappens Saisonsieg-Premiere bis zur Blamage für die Formel 1. Das schreibt die internationale Presse.

Sepang (dpa) – Ein Rennen, das es dort eigentlich gar nicht hätte geben sollen, wird zu einem der Saison-Höhepunkte. Positiv aus Sicht von Sieger Max Verstappen, der beim Großen Preis von Bahrain, ausgetragen in Malaysia, seinen ersten Saisonsieg im Red Bull feiert. Negativ aus Sicht der Formel-1-Bosse, weil klar wurde: Diese Autos können im Regen gar nicht fahren.

Niederlande

«De Telegraaf»: «Die Geduld des überragenden Max Verstappen hat sich ausgezahlt: Der Red-Bull-Fahrer gewinnt nach einem chaotischen Tag in Malaysia sein erstes Rennen des Jahres.»

«AD»: «Ein chaotischer Regentag in Malaysia, dem Austragungsort des Grand Prix von Bahrain, endete doch noch wie erwartet.»

Malaysia

«New Straits Times Malaysia»: «Max Verstappen bahnte sich seinen Weg durch das Chaos und sicherte sich seinen ersten Sieg des Jahres. (...) Das Rennen auf dem Sepang International Circuit in Malaysia wurde jedoch von peinlichen und beispiellosen Szenen überschattet, als die neuen Autos dieser Saison – die ohnehin schon heftiger Kritik ausgesetzt waren – bei nasser Fahrbahn praktisch versagten.»

Großbritannien

«Daily Mail»: «Die Formel 1 verwandelte sich (...) in Malaysia in eine 'Formel Farce', als die angeblich modernsten Autos der Welt auf nasser Fahrbahn nicht vorankamen.»

«Guardian»: «Max Verstappen gewinnt den chaotischen F1-Grand Prix von Bahrain in Malaysia, nachdem Regen für absurde Szenen gesorgt hatte.»

«Sun»: «Max Verstappen trotzte einem Gewitter, einer enormen Verzögerung und einer verrückten Einführungsrunde und gewann sein erstes Rennen der Saison. Der Niederländer behielt zudem die Nerven und wehrte in der Schlussphase, nachdem drei Runden vor Schluss das Safety Car auf die Strecke gegangen war, den hartnäckigen Tabellenführer Kimi Antonelli ab. Für George Russell war es herzzerreißend.»

Spanien

«As»: «Verstappen rettet die Formel 1.»

«Marca»: «Ein verrückter, unerwarteter und kaum zu übertreffender Grand Prix von Bahrain in Malaysia. Was als Comeback eines Klassikers – Sepang – gedacht war, entwickelte sich zu einem spannenden Kampf mit surrealistischen Zügen, den der beste Fahrer, der in den letzten zehn Jahren in einem Formel-1-Wagen gesessen hat, für sich entscheiden konnte: Max Verstappen.»

«El Mundo»: «Max Verstappen hat die Prognosen wahr gemacht. (...) Die Tatsache, dass es sich um ein Nachholrennen vom Saisonstart handelte, das wegen des Krieges im Nahen Osten verschoben und schließlich auf der malaysischen Rennstrecke von Sepang ausgetragen wurde, ließ bereits erahnen, welches Chaos bevorstehen würde. Zunächst wegen eines heftigen Regengusses, der alles verzögerte. Dann wegen eines massiven Ausfalls, offenbar in der Elektronik.»

«Sport»: «Chaos in Sepang: Regen, stehende Autos und verspäteter Start.»

Österreich

«Krone»: «Regen und streikende Software: Chaos in Sepang.»

«Salzburger Nachrichten»: «Die Verschiebung eines Starts wegen nasser Bedingungen ist mittlerweile seit vielen Jahren eine leidige Tradition in der Rennserie. Aber die Szenen, die sich abspielten, nachdem sich das Feld hinter dem Safety Car für den ersten Startversuch in Bewegung gesetzt hatte, suchen in der Geschichte der Formel 1 wohl ihresgleichen. (...) Ein unwürdiges Schauspiel für die Königsklasse des Motorsports.»

«Kleine Zeitung»: «Im Chaos beendete Max Verstappen die Durststrecke.»

Italien

«Gazetta della Sport»: «Verstappen gewinnt den 'Großen Preis unendlich'. Auch neun Jahre nach dem letzten Grand Prix in Sepang ist Max Verstappen weiterhin der König von Malaysia. Er gewann ein Rennen, bei dem nichts sicher war – außer, dass er ganz vorne mitfahren würde – und holte sich unter schwierigen Bedingungen seinen ersten Saisonsieg.»

«Corriere dello Sport»: «Was für ein trauriger Anblick für die Formel 1: Der Start wurde wegen eines Software-Updates verschoben!»

«La Repubblica»: «Verstappen perfekt, Antonelli geht kein Risiko ein, (....).»

Frankreich

«Le Parisien»: «Max Verstappen holt sich nach einem Rennen mit absurdem Verlauf seinen ersten Saisonsieg.»

«L'Équipe»: «Für die Rückkehr der Formel 1 auf die legendäre Rennstrecke von Sepang wurde am Sonntag alles getan, um für Spektakel zu sorgen. Vielleicht ein bisschen zu viel.»