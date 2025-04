Oscar Piastris Leistung hat auch internationale Medien beeindruckt. Die Art und Weise, wie er Max Verstappen in der entscheidenden Szene unter Druck setzte, erinnert viele an Verstappen selbst.

Dschidda (dpa) – Er hielt voll dagegen. So wie es eigentlich Max Verstappen macht. Oscar Piastri hat mit seinem Sieg in Saudi-Arabien und der Übernahme der Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ein deutliches Zeichen gesetzt. Das schreibt die internationale Presse dazu:

Australien:

«Canberra Times»: «Ein brillantes Eröffnungsmanöver von Oscar Piastri hat ihm den Sieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien und die Führung in der Formel-1-Fahrerwertung eingebracht. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass ein Australier die Fahrerwertung anführt, nachdem sein Manager Mark Webber im Jahr 2010 die Führung übernommen hatte.»

Großbritannien:

«The Guardian»: «Unter Druck fokussiert und ausgeglichen zu bleiben, war schon immer eines der Markenzeichen der besten Formel-1-Piloten, und Oscar Piastri demonstriert dies mit erstaunlicher Sicherheit für einen so jungen Fahrer. Sein Sieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien, bei dem er Weltmeister Max Verstappen schlug, war ein Lehrstück für die Ruhe und das Selbstvertrauen des 24-Jährigen und sein Potenzial, in seiner erst dritten Saison den Titel zu holen.»

«Mirror»: «Die Rennkommissare spielten beim Großen Preis von Saudi-Arabien eine Schlüsselrolle, nachdem es in der ersten Runde zu einem Zwischenfall zwischen den beiden an der Spitze gekommen war. Max Verstappen war von der Pole Position gestartet, aber es war Oscar Piastri, der den Sieg holte, nachdem der Red-Bull-Pilot wegen eines Zweikampfs in der ersten Kurve bestraft wurde.»

«Daily Mail»: «Max Verstappen hielt sich bedeckt – nun ja, ein paar knappe Bemerkungen – als er aus seinem Red Bull ausstieg. Aber wenn man seine Gedanken lesen könnte, stünde in der Sprechblase neben seinem Kopf Wut geschrieben. Sie bezog sich auf die erste Kurve, den entscheidenden Moment, in dem Oscar Piastri den Großen Preis von Saudi-Arabien gewann. Verstappen wurde Zweiter.»

«Telegraph»: «Oscar Piastri hat den Großen Preis von Saudi-Arabien mit einer kontrollierten, fehlerfreien Fahrt gewonnen und damit seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris an der Spitze der Fahrerwertung abgelöst.»

«Daily Express»: «Oscar Piastri behielt die Nerven und gewann den Großen Preis von Saudi-Arabien und übernahm die Führung in der Weltmeisterschaft.»

Schweiz:

«Blick»: «Die Formel 1 hat einen neuen WM-Führenden! Oscar Piastri schnappt Max Verstappen den Pole-Vorteil weg, siegt und überholt Teamkollege Lando Norris in der WM-Rangliste. Schon während des Qualifyings am Samstag liefern sich Max Verstappen und die beiden McLaren Norris und Piastri ein heißes Duell – bis Norris seinen Wagen an die Wand setzt. So duellieren sich am Sonntag zu Beginn nur Piastri und Verstappen – und wie! Dem McLaren gelingt der deutlich bessere Start, dann kommen sich die beiden böse in die Quere. (...) Der Australier lässt sich nicht zweimal bitten, fährt die Führung sauber ins Ziel und springt so auch gleich auf Rang 1 der WM-Rangliste.»

Frankreich:

«L'Équipe»: «Wer den Großen Preis von Saudi-Arabien sehen wollte, durfte nicht zu spät kommen. Denn alles oder fast alles entschied sich in der ersten Runde und am Start. Oscar Piastri meisterte diesen Moment des Rennens besser als Max Verstappen.»

«Le Parisien»: «Der Australier fuhr ein perfektes Rennen.»

Italien:

«La Repubblica»: «Der McLaren-Australier dominiert mit einem perfekten Rennen.»

«La Gazzetta dello Sport»: «Die Formel 1 hat einen neuen Spitzenreiter in der Fahrerweltmeisterschaft. Oscar Piastri, der Eis-Junge von McLaren, überholt mit seinem Sieg beim Großen Preis von Saudi-Arabien seinen Teamkollegen Lando Norris und übernimmt den ersten Platz in der WM-Wertung.»

«Corriere della Sera»: «Die Schlüsselstelle beim Start: Piastri greift sofort an, Verstappen kommt ihm in die Quere, indem er ihn nach außen drängt. Er bleibt in Führung, indem er die Kurve schneidet: Er wird mit 5 Sekunden bestraft, eine Strafe, die er schlecht verkraftet. Er hatte gesagt, dass es schwer sein würde, mit dem Australier mitzuhalten, also wagte er es. Aber es lief schlecht für ihn, und vielleicht hat er einen Gegner gefunden, der ihm ähnlich ist: in Bezug auf Konzentration und Wildheit.»

Spanien:

«Mundo deportivo»: «Piastri markiert sein Territorium vor Verstappen in Saudi-Arabien und ist der neue Führende in der Formel-1-Weltmeisterschaft.»

«Sport»: «Piastri brilliert in Saudi-Arabien und ist der neue WM-Führende. Oscar Piastri ist der Anführer, den McLaren braucht. Während sich bei seinem Teamkollegen Lando Norris immer wieder Fehler häufen, die ihn zu unmöglichen Comebacks im Rennen zwingen, ist der Australier immer zur Stelle, um sie auszunutzen.»

«As»: «Aus den 'Papaya-Regeln' und der weichen Hand von McLaren ist ein eiskalter und skrupelloser Fahrer hervorgegangen, der Verstappen die Stirn bieten und ihm eine Kostprobe seiner eigenen Medizin geben kann.»