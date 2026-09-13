Viel Prominenz, einige Führungswechsel und ein Sieger auf dem Weg zum WM-Titel. Was bot die Formel-1-Premiere auf dem Madring. Die internationalen Medien schwanken.

Madrid (dpa) – Die Premiere auf dem Madring, der Sieg von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli: Das schreibt internationale Medien nach dem Großen Preis von Spanien.

Spanien

«Marca»: «Antonelli monumental.»

«Mundo deportivo»: «Der Madring war grausam zu (Lando) Norris und belohnte Kimi (Antonelli). Diesem Jungen gelingt einfach alles. Er führt die Weltmeisterschaft an, bricht am Steuer des dominierenden Autos die meisten Rekorde für junge Fahrer – und das auf höchstem Niveau. Aber selbst an Tagen, an denen es so aussieht, als müsste er eine Niederlage hinnehmen, passiert etwas, das ihm zugutekommt. Vielleicht ist es das Glück des zukünftigen Champions (....).»

«As»: «Die fünf Ampeln erloschen, und die Formel 1 in Madrid war nun kein undenkbarer Traum mehr, wie er einst schien, sondern wurde zu einem der großen Feste des spanischen Sports.»

«El Mundo»: «Madring und Madrid kennen nun ihren ersten Sieger. Es ist Andrea Kimi Antonelli, der 20-jährige 'Junge', der das Fahrerlager in seinen Bann gezogen hat und der bei der Premiere der spanischen Rennstrecke der Formel-1-Weltmeisterschaft erneut ein Zeichen gesetzt hat.»

«Sport»: «Kimi Antonelli ist in Hochform und weiterhin auf dem besten Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel. Der unersättliche 20 Jahre alte italienische Rennfahrer wurde an diesem Sonntag zum ersten Formel-1-Sieger auf dem neuen Madring, der als Austragungsort des Großen Preises von Spanien mit einem spannenden Rennen debütierte, das mehr Drama bot als erwartet.»

«El País»: «Antonelli freut sich über Norris' Pech in Madrid. Der Italiener profitiert von der Fehleinschätzung von McLaren und wird zum ersten Sieger in der Geschichte des Madring.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «König Antonelli I., Kaiser von Madring.»

«Corriere dello Sport»: «Er ist es wieder, immer dominanter, immer unglaublicher: Antonelli gewinnt den Großen Preis von Spanien!»

«Corriere della Sera»: «Kimi zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er triumphiert mit Glück und Perfektion.»

Großbritannien

«Daily Mail»: «Jedes Mal, wenn hinter dem Vorhang ein Schimmer, ein Lichtstrahl aufblitzt, zieht Kimi Antonelli die Rollläden zu, und die Chancen auf einen Kampf um die Weltmeisterschaft sind wieder dahin. Das jüngste Beispiel für dieses Talent zeigte sich in Madrid, als er ein Rennen gewann, das er niemals hätte gewinnen dürfen.»

«Independent»: «Kimi Antonelli strahlt mit einem weiteren F1-Sieg Gelassenheit aus, während das Debütrennen in Madrid nicht richtig zündet. Im Allgemeinen gibt es zwei Ansätze, um einen ersten Formel-1-Grand-Prix zu bewerten. Der erste: die Show, also die Kernkriterien, anhand derer die glamourösen amerikanischen Eigentümer der Formel 1 ihre Veranstaltungen beurteilen. Und in dieser Hinsicht war Madrid mit 353.000 ausverkauften Plätzen an drei Tagen auf dem brandneuen Straßenkurs im Nordosten der Stadt durchaus ein Erfolg. Doch das Rennen? Der eigentliche Sport? Man muss sagen: weniger beeindruckend.»

«Guardian»: «Wie viele befürchtet hatten, prägte der Mangel an Überholmöglichkeiten auf dem Madring das Rennen, (...).»

«Sun»: «Lando Norris’ harte Arbeit wurde im Handumdrehen zunichtegemacht, während Kimi Antonelli vor Bellingham seinen Sieg beim Großen Preis von Spanien feierte.»

Niederlande

«AD»: «Es wurde kein chaotischer Grand Prix von Spanien, wie vorhergesagt worden war. Dennoch gelang es Norris nicht, seine Pole-Position in einen Sieg umzumünzen. Aufgrund des Zeitpunkts des virtuellen Safety Cars und eines missglückten Boxenstopps ging der Sieg schließlich an Antonelli.»

«Telegraf»: «Kimi Antonelli landet einen großartigen Coup im Kampf um den Weltmeistertitel.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Nutznießer, Kimi gewinnt den ersten Großen Preis von Spanien auf dem Madring vor Max Verstappen und Lando Norris.

Schweiz

«Blick»: «WM-Leader Antonelli profitiert von Norris' Pech.»