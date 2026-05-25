Vierter Sieg nacheinander, 43 Punkte Vorsprung im WM-Klassement. Die Art und Weise, wie der erst 19 Jahre alt Kimi Antonelli gerade die Formel 1 dominiert, weckt Erinnerungen.

Montréal (dpa) – Formel-1-Pilot Kimi Antonelli gewinnt auch den Großen Preis von Kanada. Es ist der vierte Grand-Prix-Sieg des 19 Jahre alten Italieners nacheinander. Im Klassement baut er die Führung aus (43 Punkte) – auch weil Verfolger und Teamkollege George Russell wegen seines streikenden Motors nicht ins Ziel kommt. Lewis Hamilton landet im Ferrari auf Platz zwei, Red-Bull-Star Max Verstappen wird Dritter.

Das schreibt die internationale Presse nach dem packenden Rennen in Montréal:

Kanada:

«La Tribune»: «Rache ist ein Gericht, das man kalt serviert, heißt es. 24 Stunden, nachdem er im Sprintrennen von seinem Mercedes-Teamkollegen ausgebremst worden war, nutzte Kimi Antonelli den Ausfall von George Russell in der 30. Runde, um beim Formel-1-Grand-Prix von Kanada unangefochten zum Sieg zu fahren.»

«Toronto Star»: «Die um den Titel kämpfenden Mercedes-Piloten lieferten sich über 30 Runden hinweg ein spannendes Duell, bei dem sie mehrmals die Führung wechselten und sich gefährlich nahe kamen, bis es für Russell zu einem Desaster kam. (...) Damit war Antonellis Weg zum Sieg frei vor Lewis Hamilton von Ferrari, der sechs Runden vor Schluss bei kaltem und windigem Wetter auf dem Circuit Gilles Villeneuve in einem spannenden Duell Red-Bull-Pilot Max Verstappen überholte und sich den zweiten Platz sicherte.»

Großbritannien:

«Guardian»: «Was für ein sensationelles dramatisches Rennen.»

«Daily Mail»: «Wütender George.»

«The Sun»: «Kimi Antonelli erobert diese Saison im Sturm, und es ist schwer vorstellbar, dass ihn jemand überholen könnte, auch wenn die Saison noch ganz am Anfang steht.»

«Independent»: «George Russell stand wütend am Streckenrand, nachdem er nach einem spannenden Zweikampf mit seinem Titelkonkurrenten Kimi Antonelli aus dem Grand Prix von Kanada ausgeschieden war. (...) Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein spannender Kampf gewesen, bei dem die Führung mehrfach zwischen den beiden Kontrahenten hin und her wechselte, wobei Antonelli Russell vorwarf, ihn zum zweiten Mal in Folge von der Strecke gedrängt zu haben.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Sensation in Runde 30 des GP von Kanada: Russell muss das Rennen wegen eines Problems an seinem Mercedes aufgeben. Der Fahrer steigt sichtlich wütend aus dem Auto, während sein Teamkollege Kimi Antonelli das Rennen gewinnt.»

«Tuttosport»: «Ein Rennen zum Vergessen für George Russell, der sich zwar im Sprintrennen den Sieg und die Pole Position gegen einen hartnäckigen Antonelli erkämpft hatte, dessen Träume vom Ruhm jedoch aufgrund eines technischen Problems zur Rennmitte zerplatzten. Mit allen Konsequenzen, die dies für die Gesamtwertung mit sich bringt.»

«Corriere dello Sport»: «Antonelli triumphiert erneut! Nach einem verrückten und spannungsgeladenen Sprintrennen bot auch der Grand Prix ein Spektakel.»

Spanien:

«Mundo deportivo»: «Desaster für Russell im Kampf um die WM. (...) Montréal war Schauplatz für totales Chaos in der Formel 1. Der junge Mercedes-Pilot (Kimi Antonelli) steht erneut ganz oben auf dem Podium. Er holt sich seinen vierten Sieg in Folge und ist damit der erste Fahrer in der Geschichte, der seine ersten vier Siege in dieser Kategorie nacheinander errungen hat.»

«Marca»: «Er (Kimi Antonelli) hat das Zeug zum Champion, er hat das Zeug zu einem legendären Fahrer. Er hat das Tempo, die Fähigkeit, sich im Laufe des Wochenendes zu steigern, und in ihm brennt bereits dieses Feuer, das an andere legendäre Fahrer erinnert. Der vielleicht ähnlichste ist Max Verstappen, und dieser Kimi ist eine Kopie der ersten Version des Niederländers. Vulkanisch, ja. Vielleicht etwas überdreht. Aber außergewöhnlich gut und bereit, zu etwas Größerem aufzusteigen, wenn er sich den Titel holt.»

«As»: «Die Mercedes streiten sich … bis nur noch einer übrig ist.»

«Sport»: «Antonelli gewinnt in „Killer“-Form in Kanada.»

Schweiz:

«Blick»: «Defekt entscheidet packendes Mercedes-Duell in Montréal. Der GP von Kanada liefert viele Geschichten. Eine ist das Reifenchaos am Start, eine andere der Defekt von George Russell, der das Rennen in Montreal entscheidet. WM-Leader Kimi Antonelli triumphiert dadurch zum vierten Mal in Folge.»

Österreich

«Kronenzeitung»: «Teenager sensationell. Vierter Sieg in Folge! Antonelli fährt allen davon.»

Niederlande

«AD»: «Ein spannender Zweikampf zwischen den beiden Mercedes-Piloten wurde viel zu früh durch einen Defekt am Auto von George Russell unterbrochen. So baute Kimi Antonelli seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft enorm aus, aber auch Max Verstappen profitierte mit seinem ersten Podiumsplatz des Jahres – auch wenn er den zweiten Platz in letzter Sekunde noch an Lewis Hamilton abgeben musste.»

«De Telegraaf»: «Antonelli (19) hat sich mit seinem vierten Sieg in Folge im Kampf um den Weltmeistertitel eine hervorragende Ausgangsposition verschafft.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Was für eine Leistung! Der junge Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat beim Grand Prix von Kanada zum vierten Mal in Serie in der Formel 1 gewonnen und sich dabei vor Lewis Hamilton und Max Verstappen durchgesetzt. Der 19-jährige Italiener profitierte dabei insbesondere davon, dass sein Teamkollege George Russell wegen technischer Probleme ausfiel.»

«L'Èquipe»: «Antonelli gewinnt, Russell verliert viel.»