Suzuka (dpa) -

Großbritannien

«Telegraph»: «Max Verstappen gewann den Großen Preis von Japan von der Pole-Position aus und rückte damit bis auf einen Punkt an Lando Norris an der Spitze der Fahrerwertung heran, während die ersten Sechs in Suzuka genau so ins Ziel kamen, wie sie gestartet waren.»

«Daily Mail»: «Das war eine Meisterleistung von Max. Er zeigte keine Nerven nach seinem Start von ganze vorne. Tunnelblick bis zur Zielflagge. Bei seinem Sieg beim Großen Preis von Japan am Sonntag leistete er sich keinen einzigen Fehler. Mit seinem ersten Sieg in der Saison 2025 schiebt er sich in der Fahrerwertung zwischen Lando Norris und Oscar Piastri.»

«Independent»: «Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan nach einem Zweikampf mit Lando Norris in der Boxengasse. Verstappen holte sich in Suzuka den vierten Sieg in Folge, als er einen späten Angriff von McLaren abwehrte.»

«The Sun»: «Max Verstappen kehrte an seinen angestammten Platz zurück und holte in Japan seinen ersten Saisonsieg. Der Red-Bull-Pilot setzte sich wie schon im Qualifying gegen Lando Norris und Oscar Piastri durch und gewann damit seinen vierten Grand Prix in Japan in Folge – als erster Fahrer in der Geschichte, dem dies in Suzuka gelang.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Niemand ist wie Max. Der niederländische Weltmeister gewinnt den GP von Japan, ein Erfolg, der auf der außergewöhnlichen Pole-Position am Samstag aufbaut und vielleicht mehr als nur ein Sieg ist, bei dem es ihm dank des gewohnt phänomenalen Reifenmanagements gelang, die verhaltenen Angriffe der beiden McLarens abzuwehren.»

«Tuttosport»: «Super Verstappen, Ferrari in Japan nicht auf dem Podium: Leclerc 4. und Hamilton 7. Der Weltmeister holte in Suzuka seinen vierten Sieg in Folge.»

«La Repubblica»: «Maranello ist immer noch ohne Podium, Max hingegen ist der Meister in Suzuka. McLaren gewinnt nicht, macht aber eine Lücke in der Konstrukteursweltmeisterschaft auf, Kimi bricht einen Rekord.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Max Verstappen hat Lando Norris in Japan gezeigt, wer der Champion ist, und ihm einmal mehr eine meisterliche Lehre darin erteilt, wie man ein Rennen gewinnt und wie viel der Engländer noch lernen und sich verbessern muss, um mit Max gleichzuziehen.»

«Marca»: «Verstappen ist ein Monster... Er hatte zwar nicht das beste Auto auf einer einzigen Runde oder beim Renntempo, aber er war in der Lage, den viel schnelleren McLaren in jeder Hinsicht zu überwältigen.»

«Sport»: «Max Verstappen hielt in Suzuka dem Druck von McLaren stand und gewann den GP von Japan zum vierten Mal in Folge. Seine unglaubliche Pole-Position am Samstag, als er bis an die Grenzen der japanischen Strecke ging, war der Schlüssel zu seinem Sieg über Lando Norris und Oscar Piastri, die mit ihm auf dem Podium standen.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Max Verstappen, der von der Pole-Position gestartet war, konnte sich gegen die beiden McLaren durchsetzen und seinen Red Bull zu seinem vierten Sieg in Folge beim Großen Preis von Japan führen. Er verwies Lando Norris und Oscar Piastri in dieser Reihenfolge auf die Plätze. Isack Hadjar (Racing Bulls), der auf dem achten Platz landete, holte seine ersten Punkte.»

«Le Sud-Ouest»: «Der vierfache Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) gewann am Sonntag auf der Rennstrecke von Suzuka den Großen Preis von Japan, das dritte Rennen der Formel-1-Saison, ohne zu zittern. Der Niederländer, der von der Pole-Position gestartet war, dominierte die beiden McLaren des Briten Lando Norris und des Australiers Oscar Piastri, die er schließlich um 1,4 bzw. 2,1 Sekunden hinter sich ließ.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «In einem an Spannung überschaubaren Grand Prix in Japan sorgte eine Szene zwischen Sieger Max Verstappen und dem Zweitplatzierten Lando Norris während des Rennens für Aufregung. Nach dem einzigen Boxenstopp kamen sich beide am Ende der Boxengasse gefährlich nahe. Der Niederländer hatte die Nase vorne und behauptete seinen Platz, während Norris nicht nachgeben wollte und im Gras landete.»

«Der Standard»: «Verstappen holt bei Prozession in Japan ersten Saisonsieg. Der Red-Bull-Pilot setzte sich vor Norris und Piastri durch. Die Top sechs fuhren so ins Ziel, wie sie gestartet waren. Mercedes-Talent Antonelli zeigte auf.»

Schweiz

«Blick»: «Nur in Boxengasse wirds haarig. Verstappen baut Japan-Serie aus – Antonelli mit Rekord. Trotz Dominanz im Training muss sich das McLaren-Duo um Lando Norris und Oscar Piastri im Japan-GP Max Verstappen geschlagen geben.»

«Tagesanzeiger»: «Plötzlich auf der Wiese – ein Boxenstopp sorgt bei Verstappens Triumphfahrt für Aufregung. Der Niederländer gewinnt in Suzuka und setzt Lando Norris unter Druck.»