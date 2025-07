Piastri im Training in Belgien vor Weltmeister Verstappen

Oscar Piastri rast in Spa-Francorchamps zur Bestzeit. In seinem McLaren landet der Australier ganz vorn, während Nico Hülkenberg nach seiner Podest-Premiere nicht vorn mithalten kann.

Spa-Francorchamps (dpa) – Formel-1-Spitzenreiter Oscar Piastri ist im einzigen Training vor dem Großen Preis von Belgien die mit Abstand schnellste Runde gefahren. Auf dem anspruchsvollen Traditionskurs von Spa-Francorchamps landete der McLaren-Fahrer in 1:42,022 Minuten klar vor Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer hatte im Red Bull 0,404 Sekunden Rückstand auf den souveränen Australier. Der Brite Lando Norris steuerte seinen McLaren knapp dahinter auf den dritten Platz.

Nach seinem sensationellen dritten Platz zuletzt in Silverstone lief es für Nico Hülkenberg zum Auftakt in den Ardennen nicht wie gewünscht. Der einzige deutsche Fahrer im Feld musste sich im Kick-Sauber mit dem 14. Platz begnügen. Der 37-jährige Rheinländer hatte fast eineinhalb Sekunden Rückstand auf Piastri.

WM-Punkte bereits am Samstag im Sprint

Unweit der deutschen Grenze wird in Belgien das dritte Sprint-Wochenende der Saison ausgetragen. Bereits am Samstag (12.00 Uhr) werden im Kurzrennen über 100 Kilometer WM-Punkte vergeben, am Sonntag (15.00 Uhr/beides Sky) geht es dann um den wichtigeren Sieg im Grand Prix.

Vor dem 13. von 24 Saisonläufen führt Piatsri die Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Norris an. Der viermalige Champion Verstappen hat als Dritter bereits 69 Zähler Rückstand auf Piastri.