Norris' wilde WM-Nacht – Verstappen fehlt bei Gala

Erst im letzten Saisonrennen sicherte sich Lando Norris erstmals den WM-Titel in der Formel 1. Auf seiner Titel-Party lässt es der Brite krachen.

Taschkent (dpa) – Lando Norris hat sich auf seiner Weltmeister-Party ordentlich gehen lassen. Er sei nach dem letzten Grand Prix des Jahres am vergangenen Sonntag «sehr emotional» geworden und auch «extrem betrunken» gewesen, verriet der McLaren-Pilot auf der Gala des Motorsportweltverbandes Fia in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, wo die Titelträger geehrt wurden. «Ich hatte eine großartige Zeit», schwärmte der Formel-1-Fahrer weiter.

Norris hatte sich mit einem dritten Platz in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister gekrönt. Dabei entthronte der 26 Jahre alte Engländer den neuen Vizeweltmeister Max Verstappen, der zuvor im Red Bull viermal nacheinander die WM gewonnen hatte.

Verstappen fehlte bei der Fia-Gala erkrankt, meldete sich aber über eine Videobotschaft zu Wort. «Es war toll gegen euch zu fahren», sagte der 28 Jahre alte Niederländer in Richtung Norris und dessen Teamkollege Oscar Piastri (24), der lange im WM-Klassement geführt hatte, am Ende aber nur Dritter wurde.