Norris holt sich Formel-1-Bestzeit in Spielberg

Lando Norris lässt das erste Training in Spielberg absprachegemäß aus. Im Red-Bull-Land ist er in der zweiten Einheit nicht einzufangen.

Spielberg (dpa) - Der WM-Zweite Lando Norris hat sich nach einer Pause im Formel-1-Auftakttraining von Österreich die Bestzeit in der zweiten Einheit des Tages gesichert. Der englische McLaren-Pilot verwies in 1:04,580 Minuten auf dem Red-Bull-Ring seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf den zweiten Platz. Der australische WM-Spitzenreiter war in Spielberg 0,157 Sekunden langsamer. Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden schloss im Red Bull die einstündige Einheit als Dritter ab (+0,318 Sekunden).

Norris hatte im Auftakttraining absprachegemäß noch Nachwuchspilot Alex Dunne seinen Wagen überlassen. Für den einzigen deutschen Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg von Kick Sauber, reichte es am Ende nur zu Position 19. In der WM-Wertung ist Piastri mit 22 Punkten Vorsprung auf Norris Erster. Verstappen fehlen 43 Zähler auf den Spitzenreiter.