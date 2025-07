Ferrari wartet schon lange auf den nächsten Formel-1-Titel. In dieser Saison gelang noch kein Sieg. Teamchef Frédéric Vasseur erhält trotzdem einen Vertrauensbeweis.

Budapest (dpa) – Ferrari hat nach längeren Spekulationen um eine Ablösung von Formel-1-Teamchef Frédéric Vasseur den Vertrag mit dem Franzosen verlängert. Die neue Vereinbarung laufe für mehrere Jahre, teilte der Rennstall vor dem Großen Preis von Ungarn mit. Vasseur führt das italienische Traditionsteam seit Anfang 2023. Seither habe er eine solide Grundlage für die Rückkehr von Ferrari an die Spitze der Formel 1 gelegt, ließ die Scuderia wissen.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, die Zeit des 57-Jährigen als Teamchef könne bald ablaufen. Auch mit der spektakulären Verpflichtung von Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Beginn dieser Saison schaffte Ferrari keine echte Trendwende. Das Team hat in diesem Jahr noch keinen Grand Prix gewonnen. Schon seit 2007 wartet Ferrari auf die nächste Fahrer-Weltmeisterschaft.

Vasseur war Meistermacher für Hamilton und Rosberg

Die Scuderia ist das bekannteste und erfolgreichste Team in der Geschichte der Formel 1. Den sportlichen Höhepunkt erreichte Ferrari in der Ära Michael Schumacher, als der Deutsche von 2000 bis 2004 fünf WM-Titel in Serie im roten Auto gewann.

Mit der Vertragsverlängerung für Vasseur wolle das Team auf die von ihm gelegte Basis aufbauen, hieß es. «Das Vertrauen, das wir in ihn legen, zeigt die Zuversicht des Teams für seine strategische Richtung», teilte Ferrari mit. «Wir wissen, was erwartet wird. Wir fühlen uns alle verpflichtet, diese Erwartungen zu erfüllen und die nächsten Schritte vorwärts zusammen zu machen», wurde Vasseur zitiert.

Vasseur ist ein erfahrener Motorsport-Ingenieur. Als Chef eines Juniorteams führte er einst Hamilton, Nico Rosberg und Nico Hülkenberg zu Nachwuchstiteln. In der Formel 1 arbeitete er zunächst für Renault, ehe er Teamchef bei Sauber wurde.