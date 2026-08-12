Als Neuling in der Formel 1 hat man es schwer. Das erlebt der US-Rennstall Cadillac gerade. Das Team ist ohne WM-Punkt - und wechselt nun seinen Boss aus.

Silverstone (dpa) – Formel-1-Neuling Cadillac hofft mit einem neuen Teamchef auf einen Sprung nach vorne. Die General-Motors-Tochter verkündete mitten in der Sommerpause Marcin Budkowski als künftigen Chef an der Rennstrecke. Der 49-Jährige löst den Engländer Graeme Lowdon beim US-Team ab. Budkowski hat viel Erfahrung in der Formel 1. Der gebürtige Pole arbeitete unter anderem für Ferrari, McLaren und Alpine. Er war auch schon in führender Position beim Motorsport-Weltverband Fia angestellt.

Budkowski bringe «außergewöhnliche Formel-1-Erfahrung, technisches Fachwissen und strategische Führungsqualitäten mit, die unsere Organisation stärken und uns dabei helfen werden, die für langfristigen Erfolg erforderliche Siegermentalität, die Instrumente und Prozesse zu entwickeln», erklärte der Geschäftsführer des Formel-1-Teams Cadillac, Dan Towriss.

Cadillac ist bislang ohne WM-Punkt

Die Ernennung von Budkowski sei ein geplanter Führungswechsel in der Weiterentwicklung des Rennstalls. Cadillac, das seine Motoren von Ferrari bezieht, bestreitet seine erste Saison in der Motorsport-Königsklasse. Das Fahrer-Duo Valtteri Bottas und Sergio Perez ist bislang noch ohne Punkt.

«Mein Schwerpunkt wird darauf liegen, unsere Mitarbeiter, Instrumente und Informationsflüsse aufeinander abzustimmen, damit schnell die richtigen Entscheidungen getroffen werden und sich die Leistung des Autos bei jedem Rennen verbessert», sagte Budkowski, der sein Debüt beim ersten Rennen nach der Sommerpause am 23. August in Zandvoort (Niederlande) geben wird.