Viel Zeit zum Feiern hatte Weltmeister Kimi Antonelli noch nicht. Nur wenige Tage nach seinem WM-Triumph rast der Italiener in Brasilien der Konkurrenz davon. Nico Hülkenberg kann gar nicht fahren.

São Paulo (dpa) - Nur wenige Tage nach seinem vorzeitigen WM-Triumph hat Kimi Antonelli auch in Brasilien wieder eindrucksvoll Gas gegeben. Der mit 20 Jahren und 68 Tagen jüngste Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 schloss den ersten Testtag auf dem Autódromo José Carlos Pace als Schnellster ab. Im Dunst von Interlagos verwies der italienische Mercedes-Pilot in 1:10,763 Minuten Vorjahreschampion Lando Norris im McLaren auf den zweiten Platz (+0,253 Sekunden).

Fünf Tage nach der WM-Entscheidung in Mexiko wurde Red-Bull-Star Max Verstappen Dritter (+0,259 Sekunden). Vor seinem 400. Grand Prix am Sonntag landete bei extremer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent Lewis Hamilton im Ferrari auf der sechsten Position.

Nico Hülkenberg konnte am Freitag gar nicht fahren. Der Rheinländer überließ Nachwuchspilot Freddie Slater seinen Audi für die erste Einheit. Der 18-jährige Brite wurde allerdings schnell von einem Defekt ausgebremst. Das deutsche Team konnte die Probleme nicht mehr rechtzeitig beheben. Daher war Hülkenberg, der 2010 in Brasilien sensationell zur einzigen Karriere-Pole gerast war, im zweiten Training zum Zuschauen gezwungen.