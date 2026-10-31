Das war's für Esteban Ocon. Zumindest in Mexiko, vermutlich aber auch für den Rest der Saison. Sein Rennstall Haas nennt keine Gründe für die Ausbootung des Fahrers. Der äußert sich dafür nun selbst.

Mexiko-Stadt (dpa) - Esteban Ocon (30) ist vom amerikanischen Formel-1-Rennstall Haas für dieses Wochenende kurzfristig als Fahrer gestrichen worden. Das Team teilte die Entscheidung knapp drei Stunden vor dem Training am Samstag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt mit. Gründe nannte der Rennstall nicht. Es hieß bloß, dass es sich nicht um einen Krankheitsfall handle - weitere Kommentare werde es nicht geben. Ocon wird nach dieser Saison ohnehin von Rafael Câmara aus Brasilien ersetzt.

Ocon gibt Erklärung auf Instagram ab

Der Franzose selbst äußerte sich kurz nach der Qualifikation, in der - wie vorher schon im Freien Training - der 32 Jahre alte Japaner Ryo Hirakawa an seiner Stelle gefahren war. Ocon berichtete auf Instagram von einer Diskussion am Vorabend, die sich aus «unterschiedlichen Sichtweisen» ergeben habe. Er weise aber «Berichte oder Vorwürfe kategorisch zurück», die nahelegen würden, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sei. Er bitte auch darum, solche Spekulationen zu unterlassen und kündigte weitere Informationen zu gegebener Zeit an.

Dass Ocon in den vier verbleibenden Rennen nach dem Grand Prix von Mexiko noch mal für Haas fahren wird, ist wohl auszuschließen. Er hatte sich im Training am Freitag nach einer Ansage seiner deutschen Renningenieurin zur Reifenwahl über Funk bitter beklagt. Schon beim Rennstall Alpine hatte er 2024 die Saison nach Zoff mit dem Team nicht beendet. Ocon kommt auf fast 200 Grand-Prix-Einsätze, 2016 absolvierte er sein erstes Rennen.