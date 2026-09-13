Den Pokal bekommt der Herrscher der Formel 1 vom spanischen König. Kimi Antonelli gewinnt eine Woche nach dem Sieg in Monza auch in Madrid. Es passierte einiges - auch zu seinen Gunsten.

Madrid (dpa) - Kimi Antonelli nahm noch mal richtig Anlauf und schmiss sich mit dem breiten Grinsen eines immer wahrscheinlicheren künftigen Weltmeisters in die Arme seiner Crew. Vom mega-stolzen Papa gab's eine rote Nelke und eine innige Umarmung, ehe der 20 Jahre alte neue Formel-1-Herrscher dann die Sieger-Trophäe vom spanischen König Felipe VI. überreicht bekam. Das PS-Wundertalent hat die Rückkehr nach Madrid zu einer weiteren triumphalen Fahrt Richtung Titel genutzt - wenn auch als Mitprofiteur beim Pech der Konkurrenz.

«Absolute Meisterklasse», funkte das Mercedes-Team. «Es ist schön, zu gewinnen, aber es fühlt sich nicht so gut an. Ich finde, dass Lando den Sieg verdient gehabt hätte», räumte Antonelli ein, der von einem unglücklichen Rennverlauf für Weltmeister Lando Norris während einer virtuellen Safety-Car-Phase profitiert hatte. Der Brite wurde Dritter. «Es hat sich angefühlt, als wäre ich ein perfektes Rennen gefahren. Nur das Glück war nicht auf meiner Seite», sagte Norris.

Antonellis Versprechen

Der Titel für Antonelli rückt immer näher und scheint nur noch eine Frage der Zeit. «Ich will weiter abliefern», versprach er nach seinem achten Saisonsieg im Mercedes. Im Klassement ist Rekordweltmeister Lewis Hamilton nach einem Bremsen-Drama endgültig raus aus dem Titelkampf.

Er musste seinen Wagen nach wenigen Runden in der Garage abstellen und liegt nun mehr als 100 Punkte als Dritter im Klassement hinter Antonelli. Zweiter auf dem Kurs in der spanischen Hauptstadt wurde der viermalige Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Einen Punkt holte der deutsche Audi-Pilot Nico Hülkenberg als Zehnter.

In der Gesamtwertung konnte Antonelli auch den Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell vergrößern. Der Brite wurde Fünfter in Madrid und liegt nun auch satte 81 Zähler hinter seinem italienischen Stallrivalen.

Ein Defilee der Königlichen vor dem Start

Die Befürchtungen waren groß. Was passiert auf diesem superschnellen, aber so engen Kurs? Überholen unmöglich? Chaos pur? Die Rückkehr der Motorsport-Königsklasse nach Madrid wollte sich vor allem auch die Sport-Prominenz nicht entgehen lassen.

Real Madrid war gleich mit einer generationenübergreifenden Weltauswahl ehemaliger und aktueller Stars von Roberto Carlos und Zinedine Zidane bis Jude Bellingham vertreten. Kein Wunder: Das Trainingszentrum liegt direkt neben dem Kurs und am Abend zuvor feierten die Königlichen einen 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano.

Geboten bekamen sie wie die rund 100.000 Zuschauer auf dem Circuito Madring in der ersten Runde gleich maximale Action. Polesetter Norris versuchte vehement, seine Spitzenposition zu verteidigen. Ähnlich vehement versuchte Antonelli vorbeizukommen und musste in der Schikane ausweichen. Ebenso Verstappen gegen Hamilton. Immerhin: keiner crashte. Aber ein paar kochten. Hamilton funkte: «Max muss die Position zurückgeben.» Verstappen funkte: «Hamilton ist fast in mich reingekracht.»

Funkzoff bei Verstappen

Vorn entging Norris vorerst weiteren Attacken. Mit einer Fabelrunde hatte der Weltmeister sich die Pole am Tag zuvor geholt - die dritte in den vergangenen vier Grand Prix. Dahinter bekam Verstappen die Ansage vom Team, Antonelli und Hamilton wieder überholen zu lassen wegen des Abkürzens. So sollte er einer möglichen Strafe entgehen. «Was redet ihr da? Wenn ich nicht Platz gemacht hätte, wäre ich nicht mehr im Rennen.» Die Plätze gab er dann aber doch zurück.

Damit nicht genug. Auf einmal meldete Hamilton Bremsprobleme. Den Kampf um den achten WM-Titel hatte er bereits in der vergangenen Woche nach Antonellis Sieg in Monza mehr oder weniger abgehakt, als er nur Sechster geworden war. In Madrid kam er nicht mal ins Ziel. Durch die Bremsprobleme wurde er nach hinten durchgereicht. Mit Mühe schafft es Hamilton in die Box. «Ich kann den Wagen kaum stoppen», funkte er und berichtete später: «Das Pedal hat irgendwie einen Ruck gemacht.»

Norris' großes Pech

Erstmal durchatmen. Die Premiere in Madrid entwickelte sich durchaus zu einem packenden Rennen. Denn kaum hatte sich die erste Aufregung gelegt, blieb Lance Stroll mit seinem Aston Martin liegen. Es kam zu einer virtuellen Safety-Car-Phase. Antonelli und auch Verstappen eilten in die Box zum Reifenwechsel - unter den Bedingungen wird Zeit gespart.

Norris konnte nicht, er war schon an der Einfahrt vorbei und kam eine Runde später. Noch während er auf die wartenden Mechaniker zurollte, endete die VSC-Phase. Und dann hakte es auch noch beim Reifenwechsel. Er kam als Fünfter zurück auf die Strecke. Neuer Führender: Leclerc, der gar nicht zum Reifenwechsel reingekommen war. Dahinter: Antonelli und Verstappen.

Nach nicht mal der Hälfte der Renndistanz standen schon die Überrundungen an. Wie bitter: Als Erster war Fernando Alonso dran. Der Weltmeister von 2005 und 2006 war zudem vorher noch ausgerechnet von seinem spanischen Landsmann Carlos Sainz aneinandergeraten. Der Rivale aus Madrid bekam dafür eine Zeitstrafe und musste später aufgeben.

Leclerc blieb ganz draußen, einmal musste er reinkommen, das war klar. Also fuhr Antonelli dem Sieg entgegen. Dahinter näherte sich Norris sicher mit reichlich Wut im Bauch Verstappen. Er kam aber nicht mehr vorbei. Als Leclerc dann in Runde 49 an die Box kam, war der Weg frei für Antonelli.