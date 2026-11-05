In Mexiko musste schon Weltmeister Kimi Antonelli gesundheitlich kürzertreten. Ein in dem mittelamerikanischen Land eingefangener Virus zwingt in Brasilien einen weiteren Piloten vorerst zur Pause.

São Paulo (dpa) – In der Formel 1 machen sich vor dem Großen Preis von São Paulo körperliche Nachwehen des Grand Prix von Mexiko bemerkbar. In Mexiko-Stadt hatten in der vergangenen Woche Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes und die beiden Cadillac-Piloten Valtteri Bottas und Sergio Perez vor dem Rennen aus gesundheitlichen Gründen zeitweise aussetzen müssen.

In Brasilien muss nun Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll den heutigen Medientag auslassen. Er erhole sich «weiter von einer in Mexiko zugezogenen Virusinfektion», teilte sein Rennstall mit. «Es geht ihm wieder gut, und wir sind zuversichtlich, dass er am Freitag ins Fahrerlager zurückkehren wird.»

Aus erfreulichen Gründen hingegen wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc von den heutigen Medienterminen freigestellt. Nach der Geburt seiner Tochter Bianca am Dienstag ist der Monegasse erst am Freitag zum Trainingsstart in Interlagos wieder dabei.