Im Internet brodelt es schnell. Zieht Mercedes Kimi Antonelli seinem Stallrivalen George Russell vor? Solche Vorwürfe machen den Teamchef richtig sauer.

Singapur (dpa) – Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich wortstark gegen Verschwörungstheorien aus dem Netz zur Wehr gesetzt. Am Rande des Grand Prix von Singapur bezog sich Wolff bei seiner Kritik auf Vorwürfe, er würde teamintern WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli Verfolger George Russell vorziehen. «Wer auch immer das denkt, ist hirnlos. Es ergibt einfach keinen Sinn», empörte sich der Mercedes-Teamchef.

Enttäuschte Fans in sozialen Netzwerken hatten Vorwürfe geäußert, nachdem Russell am vergangenen Wochenende in Malaysia lange auf Podestkurs gelegen hatte. Wenige Runden vor dem Ende musste er seinen Mercedes wegen eines Motorschadens aber auf Platz drei vorzeitig abstellen. Das brachte Nutzer auf Gedanken.

«Die Leute verstecken sich hinter ihren Bildschirmen»

«Glauben Sie, ich habe einen Knopf, auf dem steht: George, Motorschaden, jetzt?», wollte Wolff rhetorisch wissen. «Wir hatten immer die Einstellung, jeden mit dem gleichen Material auszurüsten.» Für Mercedes gehe es schließlich auch darum, die Konstrukteurs-WM zu gewinnen.

«Heutzutage geht Social Media aber in diese Richtung. Die Leute verstecken sich hinter ihren Bildschirmen und ziehen dann vom Leder. Da ist eine Menge Polarisierung», kritisierte Wolff. Er habe «null Verständnis und Respekt für Leute, die mit so was kommen. Die sollen lieber Teletubbies oder Micky Maus als Formel 1 gucken.»