Monza (dpa) - Das Mercedes-Team hat am Auftakttag der Formel 1 in Monza die Heimparty der Ferraristi gestört. Silberpfeil-Pilot George Russell schnappte sich im zweiten Training für den Großen Preis von Italien die Tagesbestzeit. Charles Leclerc, in der ersten Übungseinheit im Ferrari noch Schnellster, musste sich mit Platz zwei begnügen. Sein Stallgefährte Lewis Hamilton belegte trotz neuer Motoren-Ausbaustufe Rang fünf.

Kimi Antonelli, der als WM-Spitzenreiter in seiner Heimat antritt, kehrte als Dritter zurück in die Mercedes-Garage. Weltmeister Lando Norris, zuletzt mit Siegen in Budapest und Zandvoort, steuerte seinen McLaren auf Platz vier. Nico Hülkenberg kam im Audi nicht über Rang 13 hinaus.

In der WM-Gesamtwertung führt Antonelli mit 59 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Russell und Hamilton. Dieses Polster ist jedoch in Gefahr, weil der 20-Jährige wegen eines unerlaubten Motorenwechsels vom Ende des Feldes starten muss. «In gewisser Weise hilft es, den Druck zu nehmen. Obwohl ich natürlich viel lieber um die Pole Position kämpfen und von vorn starten würde. Aber irgendwie fühle ich mich dadurch etwas entspannter für das Wochenende», sagte Antonelli.