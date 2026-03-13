Kurz nach dem actionreichen Auftakt in Australien macht die Formel 1 in Shanghai Station. An der Spitze fährt wieder das Mercedes-Duo.

Shanghai (dpa) – Auftaktsieger George Russell gibt auch beim Formel-1-Gastspiel in China das Tempo vor. Der britische Mercedes-Pilot fuhr beim einzigen Training des Wochenendes in Shanghai die schnellste Runde und verwies seinen italienischen Stallrivalen Kimi Antonelli auf den zweiten Platz. Dritter wurde Titelverteidiger Lando Norris im McLaren vor seinem Teamgefährten Oscar Piastri.

Die 60-minütige Übungseinheit auf dem Shanghai International Circuit war die einzige Chance für die Rennställe, Testrunden mit ihren neuen Autos zu drehen. Schon für den Nachmittag (Ortszeit) war die Qualifikation für das Sprintrennen angesetzt. Am Samstag folgt auf den Sprint (4.00 Uhr MEZ) dann die Qualifikation (8.00 Uhr) für den Grand Prix.

Russell hatte den actionreichen Saisonstart in Australien vor seinem Teamkollegen Antonelli gewonnen. Hinter dem Mercedes-Team folgt die Konkurrenz auch in China mit deutlichem Rückstand. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton belegte die Plätze fünf und sechs. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull nach einigen technischen Schwierigkeiten mit Rang acht begnügen.

Mehrere Teams mit technischen Problemen

Der neue Audi-Werksrennstall sortierte sich wie in Melbourne im Mittelfeld ein. Nico Hülkenberg fuhr auf den neunten Platz. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto belegte Rang zwölf.

Vor dem zweiten Saisonlauf am Sonntag (8.00 Uhr/Sky) hatten mehrere Teams erneut Probleme mit den neuen Autos und konnten nur Teile des geplanten Programms absolvieren. Neuling Arvid Lindblad von den Racing Bulls musste seinen Dienstwagen sogar schon nach sechs Runden mit einem Defekt abstellen.

Nach einer großen Regelreform haben sich nicht nur die Boliden deutlich verändert, sondern auch die Antriebseinheiten. Die neuen Motoren beziehen zu gut 50 Prozent Leistung vom Verbrenner und zu fast 50 Prozent aus der Batterie, die wieder geladen werden muss.