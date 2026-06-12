Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya dürfen zunächst viele Formel-1-Nachwuchskräfte ran. Dann präsentiert sich McLaren stark.

Barcelona (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lando Norris ist am ersten Trainingstag in Spanien zur Bestzeit gerast. Der WM-Sechste dieser Saison legte im McLaren in 1:15,426 Minuten die schnellste Runde hin. Hauchdünn hinter dem Engländer landete auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya George Russell im Mercedes (0,009 Sekunden) auf dem zweiten Rang. Norris' Teamkollege Oscar Piastri (+0,057 Sekunden) rundete die erfolgreiche zweite Trainingseinheit für McLaren ab.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli landete im zweiten Mercedes auf Position fünf. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull direkt dahinter Sechster. Audi-Pilot Nico Hülkenberg schloss die einstündige Einheit auf Platz elf ab. Lewis Hamilton wurde im Ferrari nur Neunter.

Lawson bleibt liegen

Nur eine Virtuelle Safety-Car-Phase unterbrach das zweite Training. «Mein Motor ist abgestorben», funkte Liam Lawson, als er seinen Racing Bull ausgangs der Boxengasse abstellen musste. Auf einem Roller wurde er ins Fahrerlager gebracht, die Einheit wurde schnell wieder freigegeben.

Auf die erste Einheit hatten Antonelli oder auch Hamilton noch verzichtet. Dafür ließen die Rennställe insgesamt sieben Nachwuchsleute ran. Vorschriftsmäßig muss jeder Stammfahrer in einer Saison einem unerfahrenen Piloten in zwei Trainings Platz machen. Die erste Bestzeit holte sich aber in Antonellis Teamkollege Russell (1:16,363 Minuten) ein arrivierter Steuerkünstler.