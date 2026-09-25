Baku (dpa) – Selbst nach der Vertragsverlängerung von Max Verstappen wirbt McLaren um den viermaligen Formel-1-Weltmeister. «Die Tür steht für Max noch weit offen. Für 2028, 2029 oder welches Jahr auch immer. Ich habe es genossen, ihn besser kennenzulernen, und würde sehr gerne irgendwann mit ihm zusammenarbeiten», sagte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown im Interview mit «De Telegraaf».

Der US-Amerikaner hat im vergangenen Sommer einige Male mit dem Red-Bull-Star gesprochen. «Einfach, weil ich ihn besser kennenlernen wollte», erzählte Brown vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku. «Wenn ich ein einziges Wort verwenden dürfte, um ihn zu beschreiben, wäre es ein Wort, das mir vor diesen Gesprächen nicht in den Sinn gekommen wäre: charmant. Ich wette, niemand, der ihn nicht gut kennt, würde ihn so beschreiben. Aber ich bin wirklich beeindruckt von ihm. Ein Rennfahrer durch und durch.»

McLaren setzt weiter auf Norris und Piastri

McLaren war einer der Interessenten an Verstappen, ehe der viermalige Weltmeister vor wenigen Wochen seinen ohnehin bis Ende 2028 gültigen Vertrag vor seinem Heim-Grand-Prix in Zandvoort bis Ende 2030 verlängerte. Dem Vernehmen nach besitzt der Red-Bull-Star aber eine Ausstiegsklausel. McLaren setzt auch 2027 auf Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri.

Brown ist nach eigener Aussage mit seinem Fahrer-Duo glücklich. Die Gespräche mit Verstappen hätten dazu gedient, «vorsichtig auszuloten, wer wir sind, und uns gegenseitig besser kennenzulernen. Denn man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber ich war von ihm als Mensch viel stärker beeindruckt, als ich erwartet hatte», sagte Brown. «Ich dachte mir: Mit diesem Kerl könnte ich wirklich Rennen fahren. Denn ich hasse es, gegen ihn zu fahren.»