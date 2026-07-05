Max Verstappen ist geladen. In Silverstone läuft für den viermaligen Formel-1-Weltmeister wenig zusammen. Er verschafft sich Luft.

Silverstone (dpa) – Max Verstappen war so richtig angefressen. Vor dem Großen Preis von Großbritannien heute (16.00 Uhr/Sky) klappte bei dem viermaligen Weltmeister von Red Bull in der Qualifikation so gut wie gar nichts. Nachdem Verstappen noch vor einem Jahr in Silverstone zur Pole Position gerast war, musste er sich diesmal mit Platz sieben begnügen. Eine Woche nach dem zweiten Platz in Österreich ist das frustrierend, zumal er auch noch zwei Ränge hinter seinem Teamkollegen Isack Hadjar landete.

«Wir haben ein Problem und das besorgt mich natürlich. Wenn wir so ins Rennen gehen, macht es keinen Sinn», sagte Verstappen, der im Sprint auch nur Sechster geworden war, mit versteinerter Miene. «Peinlich, schlecht», fand der 28-Jährige, was er zuvor in der Startplatzjagd erlebt hatte. Keine Balance im Auto, kein Top Speed – so wird die Laune von Verstappen immer mieser.

Wie sieht die Zukunft von Verstappen aus?

Schon lange halten sich Gerüchte über einen möglichen vorzeitigen Abschied des 71-maligen Grand-Prix-Siegers von Red Bull. Sein Vertrag läuft eigentlich bis Ende 2028, beinhaltet aber Leistungsklauseln, die ihm einen früheren Abgang ermöglichen würden. Immer wieder werden Mercedes oder McLaren als Interessenten genannt, auch wenn die Führungsetagen beider Teams zuletzt darauf verwiesen, mit ihren aktuellen Piloten glücklich zu sein.

Für Mercedes fahren WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der in Silverstone die Pole Position holte, und George Russell, der diesmal nur Vierter wurde. McLaren setzt auf das Duo aus Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri.

«Das sind Gerüchte», meinte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown über Spekulationen zu einer Verbindung Verstappens zu seinem Rennstall. «Ich bin sehr glücklich mit meinen beiden Fahrern.» Mercedes-Teamchef Toto Wolff beteuerte zuletzt: «Unser Plan ist es, an der Fahrerpaarung nichts zu ändern.» Der Rennstall wolle Stabilität haben.