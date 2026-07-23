Die Formel 1 blickt gebannt in den Nahen Osten. Der Iran-Krieg erschwert die Kalender-Planungen in diesem Jahr weiter. Es kristallisieren sich nun neue Optionen heraus.

Budapest (dpa) – Malaysia könnte in diesem Jahr kurzfristig in den Rennkalender der Formel 1 zurückkehren. Dem Fachportal the-race.com zufolge ist ein Grand Prix auf dem Sepang Circuit südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur ein Ersatzkandidat für die Motorsport-Königsklasse in dieser Saison.

Mitte März hatte die Formel 1 die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien für April wegen der Sicherheitslage nach Ausbruch des Iran-Kriegs ersatzlos aus dem Kalender genommen, sie aber nicht komplett gestrichen. Damit schrumpfte die Welttournee vorerst von 24 auf 22 Grand Prix.

Der Sepang Circuit liegt logistisch günstig

Sollten auch die letzten beiden Grand Prix des Jahres am 29. November in Katar und am 6. Dezember in Abu Dhabi nicht stattfinden können, prüfen die Bosse der Formel 1 weitere Optionen.

Vor der erneuten Verschärfung im Iran-Krieg galt es als wahrscheinlich, dass ein Grand Prix von Bahrain am ersten Oktober-Wochenende zwischen den Events in Aserbaidschan und Singapur stattfinden könnte. Zu den Kandidaten für einen Großen Preis am 4. Oktober zählt nun neben der Türkei auch Malaysia, da Sepang logistisch günstig am internationalen Flughafen Kuala Lumpur liegt, wie the-race.com ohne Verweis auf weitere Quellen berichtet.

Angeblich wollen die Formel-1-Bosse für den Oktober-Termin schnell eine Entscheidung treffen, die Rennserie geht nach dem Event in Budapest an diesem Wochenende bis Ende August in die Sommerpause.

In Malaysia machte die Formel 1 von 1999 bis 2017 Station. Der Veranstalter konnte sich danach aber nicht mehr die millionenschweren Antrittsgebühren leisten. Seitdem ist dort unter anderem noch die MotoGP zuhause.

Portimão kehrt 2027 ohnehin wieder zurück

Als Option für das Saisonfinale gilt weiter Portimão in Portugal, falls das letzte Rennen am 6. Dezember nicht in Abu Dhabi stattfinden kann. Das Event an der Algarve war zuletzt 2020 und 2021 während der Corona-Krise Ersatzausrichter, für 2027 und 2028 kehrt die Veranstaltung fest zurück.

Israel und die USA haben am 28. Februar mit massiven Luftangriffen ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Anfang April einigten sich Vertreter aus Washington und Teheran auf eine Waffenruhe, ehe sich der Konflikt wieder verschärfte.