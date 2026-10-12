Max Verstappen dominiert das Nachtrennen der Formel 1 in Singapur. Doch Kimi Antonelli verschafft sich die ideale Ausgangslage, um erstmals Weltmeister zu werden.

Singapur (dpa) – Red-Bull-Star Max Verstappen feiert in seinem 250. Formel-1-Rennen einen Sieg in Singapur. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli könnte dank seines dritten Platzes auf dem Marina Bay Street Circuit schon in zwei Wochen in den USA Weltmeister werden.

Singapur

«The Straits Times»: «Bei seinem zehnten Versuch kann sich Max Verstappen nun endlich als Sieger des Formel-1-Grand-Prix von Singapur bezeichnen... Als Verstappen nach 62 Runden die Ziellinie überquerte, erhellte ein Feuerwerk den Himmel über dem 4,927 km langen Marina Bay Street Circuit und brachte damit einen dringend benötigten Farbtupfer in die Skyline, die in der vergangenen Woche von Smog verhüllt war.»

«The Business Times»: «Max Verstappen von Red Bull belegte am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2026 den ersten Platz – zum ersten Mal in seinen zehn Grand-Prix-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit.»

England

«Daily Mail»: «Max Verstappen tut genau das, wozu Max Verstappen neigt, und gewinnt den Grand Prix von Singapur von der Pole-Position aus – der 73. Sieg seiner erstaunlichen Karriere unter den Flutlichtern des Stadtstaates. Niemand hatte ihm vor Saisonbeginn auch nur den Hauch einer Titelchance zugetraut, doch es gelang ihm dieser bemerkenswerte Sieg – eine Aufholjagd von Red Bull, die ihm allerdings eigentlich keine Chance mehr auf den Weltmeistertitel lässt.»

«Sun»: «Max Verstappen hat zweifellos wieder zu seiner alten Form zurückgefunden, denn er sicherte sich zwei Grand-Prix-Siege in Folge. Unterdessen verfolgte Kim Kardashian nervös aus der Ferrari-Box heraus, wie Lewis Hamilton einen Podiumsplatz verspielte, nachdem er als Dritter gestartet war und schließlich Sechster wurde.»

«Guardian»: «Max Verstappen gewann den Grand Prix von Singapur mit einer souveränen Leistung von der Pole Position bis zur Zielflagge und feierte damit bei seinem 250. Rennen seinen ersten Sieg auf dem Marina-Bay-Kurs... Antonelli führt nun mit 102 Punkten Vorsprung vor (George) Russell, was bedeutet, dass er den Titel rechnerisch bereits beim nächsten Rennen in Austin sichern kann, sofern er dort den Sieg holt und Russell schlechter als auf dem achten Platz abschneidet.»

«Independent»: «Ein zweiter Grand-Prix-Sieg in Folge für Max Verstappen – er gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den Grand Prix von Singapur! Charles Leclerc wird Zweiter, Kimi Antonelli kommt als Dritter ins Ziel. Er kann sich nun bereits beim nächsten Rennen in Austin rechnerisch den Titel sichern!»

Spanien

«Marca»: «Max Verstappen hat den Kreis geschlossen. Es war ein seltsamer Makel, dass seine historische Erfolgsbilanz keinen einzigen Sieg auf den Straßen von Singapur aufwies, doch diese Lücke ist nun geschlossen... Der Titel ist für den vierfachen Weltmeister zwar unerreichbar, doch zusammen mit der Leistungssteigerung von Red Bull ist er der klare Lichtblick eines Saisonfinales, in dem er alles gewinnen will, was in seiner Macht steht.»

«Mundo Deportivo»: «Das ist die andere Seite von Singapur. Bei Regen kann es chaotisch zugehen, wie beim Sprintrennen, oder zu einer regelrechten Prozession werden. Letzteres war an diesem Sonntag der Fall, als es im Kampf um den Sieg an Spannung mangelte. Dieser ging an Max Verstappen, der in einer anderen Liga spielte und den Ferraris keine Chance ließ... Antonelli könnte bereits beim nächsten Rennen in Austin, fünf Rennen vor Saisonende, Weltmeister werden. Unglaublich.»

«As»: «Ein tröstlicher Sieg für Verstappen in Singapur – so wohltuend wie ein Teller Linsen. In einem Jahr voller Elektromotoren, Superclipping, Softwareproblemen und einer Überpräsenz von Mercedes hat auch der durchschnittliche Fan einen erdrutschartigen Sieg von «Mad Max» wie in alten Zeiten genießen können.»

«El País»: «Durch den neunten Platz von George Russell beträgt der Abstand zwischen den beiden Mercedes-Piloten an der Tabellenspitze nun 102 Punkte – eine Situation, die dem Bologneser (Kimi Antonelli) den ersten Matchball verschafft, um die Weltmeisterschaft in Texas zu entscheiden.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Kimi (Antonelli) kann das Unterfangen – auch wenn es nach wie vor schwierig ist – bereits in zwei Wochen in Amerika versuchen: Er müsste nämlich 23 Punkte auf Russell gutmachen und somit das Rennen gewinnen, während der Brite außerhalb der Punkteränge bleibt. Andernfalls wird der «Matchball» auf Mexiko verschoben, wo die Wahrscheinlichkeit, den Weltmeistertitel zu feiern, größer ist.»

«Corriere dello Sport»: «Max Verstappen triumphiert in Singapur! Der Niederländer dominiert das Rennwochenende und gewinnt endlich in Marina Bay. Auf dem Podium stehen (Charles) Leclerc, der von Beginn an gekämpft hat, und ein überragender Kimi Antonelli, der in Austin seinen ersten Matchball im Kampf um die Weltmeisterschaft hat!»

«Corriere della Sera»: «Verstappen krönt ein perfektes Wochenende, die Roten zeigen zwei Gesichter. Für Kimi läuft nun der Countdown: Der erste Matchball in der Weltmeisterschaft in Austin.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Das wäre geschafft! Nach neun erfolglosen Versuchen, darunter drei zweite Plätze, hat Max Verstappen endlich Singapur für sich entschieden – eine der wenigen Rennstrecken, die noch in seiner Erfolgsbilanz fehlten. Um dies endlich zu schaffen, musste sich der Niederländer nicht einmal besonders anstrengen.»

«Ouest-France»: «Ein absolut verrücktes Wochenende in Singapur. Max Verstappen zeigt sich in Topform. Nach seinem Sieg in der vergangenen Woche dominierte er dieses Wochenende auf ganzer Linie und holte sich am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere den Sieg auf der Rennstrecke von Singapur.»

Schweiz

«Blick»: «Verstappen im Singapur-Rausch – brutaler Hamilton-Dämpfer. In seinem 250. Grand Prix triumphiert Max Verstappen erstmals in Singapur. Kimi Antonelli kann nach Rang drei bereits in zwei Wochen Weltmeister werden. Nico Hülkenberg lässt beim Nachtspuk Audi jubeln. Der große Geschlagene am Äquator heißt Lewis Hamilton.»