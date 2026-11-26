Es hat lange gedauert. Vor dem vorletzten Saisonrennen der Formel 1 stehen aber alle Stammfahrer für 2027 fest. Das US-Team Haas verkündet endlich seine Entscheidung.

Lusail (dpa) – Das letzte noch offene Formel-1-Cockpit für die kommende Saison ist vergeben. Das US-Team bestätigte vor dem vorletzten Grand Prix der Saison an diesem Sonntag (17.00 Uhr/Sky) in Katar erwartungsgemäß den Engländer Ollie Bearman (21) als Fahrer für 2027. Er wird im nächsten Jahr an der Seite von Rafael Câmara (21) aus Brasilien starten. Vorausgegangen waren Medien zufolge langwierige Verhandlungen mit Bearman wegen des Gehalts.

Der Brite stammt aus dem Ferrari-Nachwuchs. Er hatte 2024 in Saudi-Arabien für die Scuderia, die Haas mit Technik beliefert, sein Formel-1-Debüt gegeben. Anschließend setzte er seine Karriere bei Haas fort.

«Wir haben seine Entwicklung, sein Engagement und die Qualität, die er dem Team sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon verleiht, miterlebt. Er verfügt über eine enorme Arbeitsmoral und den starken Willen, sich selbst und das Team weiterzuentwickeln», sagte Haas-Teamchef Ayao Komatsu. «Meiner Meinung nach gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, dieses Team voranzubringen.»