Mit 19 schreibt Kimi Antonelli weiter Formel-1-Geschichte. Nach seinem Sieg in Japan schwärmen die internationalen Medien vom Mercedes-Wunderjungen.

Suzuka (dpa) – Mercedes-Pilot Kimi Antonelli erlebt die einmonatige Formel-1-Rennpause als jüngster WM-Führender in der Geschichte der Königsklasse. Das schreiben internationale Medien nach dem Sieg des 19 Jahre alten Italieners beim Großen Preis von Japan:

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Kimissimo! Antonelli gewinnt erneut in Japan und führt die Meisterschaft an. Bravissimo! Ein bisschen Glück war auch dabei, aber vor allem führt er jetzt in der WM! Ein magischer Moment für Kimi Antonelli.»

«Tuttosport»: «Antonelli, ein Mann mit Nummer-1-Mentalität. Kimi Antonelli, mit 19 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen der jüngste WM-Führende der Formel-1-Geschichte und der erste italienische Fahrer seit Alberto Ascaris Doppelsieg 1953 in den Niederlanden und Belgien, der zwei Siege in Folge errungen hat, lässt keine Zeit verstreichen. Mit gerade einmal 19 Jahren schreibt er bereits Geschichte, indem er in Suzuka ganz oben auf dem Podium steht und damit nach dem überwältigenden Triumph in Shanghai erneut triumphiert.»

«Corriere della Sera»: «Kimi, wer wagt, gewinnt. Kimi hat den Mut nie verloren. Die Ruhe und das Lächeln vor dem Start (keine Selbstverständlichkeit für jemanden, der im Rampenlicht steht) waren echt, wie die Aufholjagd eindrucksvoll bewies.»

«La Stampa»: «Andrea Kimi Antonelli, der Rekordjunge der Formel 1: Noch nie hat jemand so jung die Weltmeisterschaft angeführt. Er brach Hamiltons Rekord. Der 19-Jährige aus Bologna egalisierte zudem Ascaris Doppelsieg und brachte Italien wieder an die Spitze.»

Großbritannien

«The Sun»: «Ein Teenager-Traum. Das Formel-1-Wunderkind Kimi Antonelli feiert seinen zweiten Sieg in Folge.»

«The Guardian»: «Kimi Antonelli gewann den Großen Preis von Japan, indem er die zweite Hälfte des Rennens dominierte und damit zum jüngsten Fahrer an der Spitze der Formel-1-Weltmeisterschaft wurde. Es war erneut eine bemerkenswert souveräne Fahrt des jungen Mercedes-Piloten.»

«Daily Mail»: «George Russell wurde von seinem aufstrebenden italienischen Teamkollegen, dem 19-Jährigen, als WM-Führender abgelöst. Kimi Antonellis Geschwindigkeit gefährdet Russells vermeintlichen Status als Titelfavorit. Mercedes muss sich nun mit einem internen Machtkampf auseinandersetzen.»

Spanien

«Marca»: «Andrea Kimi Antonelli scheint ein besonderes Händchen und das nötige Glück zu haben, was dem aufstrebenden Star zu seinem zweiten Saisonsieg innerhalb von zwei Wochen verhalf. Der junge Italiener übernahm damit die Führung in der Weltmeisterschaft – ein Kunststück, das keinem italienischen Fahrer seit 2005 gelungen war.»

«As»: «Ein schrecklicher Unfall verhindert die erste Niederlage für Mercedes. Antonelli gewinnt dank einer Safety-Car-Phase nach Bearmans Unfall, bei dem dieser verletzt wurde. Piastri und Leclerc fahren verdiente Podiumsplätze ein.»

«El Mundo»: «Antonelli hat in Japan das Glück der Champions.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Kimi Antonelli, das Ausnahmetalent, das mit nur 19 Jahren bereits die Weltmeisterschaft anführt und weiterhin in rasantem Tempo dazulernt, sagte: „Ich habe einen großen Schritt nach vorn gemacht.“ Obwohl er vom Zeitpunkt des Safety-Cars profitierte, bewies der italienische Mercedes-Pilot Kimi Antonelli große Reife, sicherte sich seinen zweiten Sieg in Folge, stellte mehrere Rekorde auf und übernahm die Führung in der Weltmeisterschaft.»

«Le Parisien»: «Er ist unaufhaltsam! Zwei Wochen nach seinem ersten Formel-1-Grand-Prix-Sieg in China holte sich der Italiener Kimi Antonelli beim Großen Preis von Japan auf dem Suzuka Circuit das Double.»

Schweiz

«Blick»: «Das Auto bei Audi, der Motor, die Führung und die Piloten gehören weiter in die Kategorie Wundertüte. Man weiss nie genau, was täglich aus der Tüte kommt.»

Österreich

«Kronen-Zeitung»: «Sieg nach Fehlstart! Antonelli neuer WM-Führender.»

«Salzburger Nachrichten»: «Kimi Antonelli schreibt mit Sieg in Japan Geschichte – Verstappen verzweifelt in seinem Red Bull»

Niederlande

«Telegraaf»: «Kimi Antonelli ist derzeit der Mann der Formel 1. Nach seinem Sieg beim Großen Preis von China vor zwei Wochen gewann der Italiener am Sonntag auch in Japan. Damit ist er nun der jüngste WM-Führende aller Zeiten.»