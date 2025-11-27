Keine Helfer-Rolle für Piastri: Hatten sehr kurze Diskussion

Oscar Piastri will selbst im WM-Kampf noch alles versuchen. Die Helferrolle für Teamkollege Lando Norris kommt nicht infrage. Das birgt Gefahren.

Lusail (dpa) – Im teaminternen Duell um die Formel-1-Weltmeisterschaft wird Lando Norris nicht auf Oscar Piastri als Helfer zählen können. Der 24 Jahre alte Australier betonte im Fahrerlager von Katar in Lusail: «Wir hatten eine sehr kurze Diskussion und die Antwort ist nein.» Er selbst habe immer noch eine ordentliche Chance, die WM zu gewinnen, wenn alles gut laufe.

Piastri liegt wie auch Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull vor dem möglicherweise entscheidenden Großen Preis von Katar am Wochenende 24 Punkte hinter Norris. «Ich weiß, dass es nicht unmöglich ist», betonte Piastri, der in der ersten Saisonhälfte den WM-Kampf noch dominiert und bis Ende August sieben Rennen gewonnen hatte. Auf Saisonsieg Nummer acht wartet er aber weiterhin. Pikant ist die Situation bei McLaren deshalb, weil beim Duell der beiden Teamkollegen Verstappen der große Profiteur werden könnte. Der Niederländer ist im Gegensatz vor allem zu Piastri seit Wochen in blendender Form.

Was Norris zu den beiden Verfolgern sagt

2007 hatten so der damalige Neueinsteiger Lewis Hamilton und der zweimalige Champion Fernando Alonso schon mal einen WM-Fahrertitel für McLaren verschenkt. Die aktuellen Teambosse wollen die internen Regeln aber beibehalten, wonach beide Piloten frei gegeneinander fahren dürfen.

«Ich weiß, wozu Max in der Lage ist und ich denke, Oscar ist das genauso», betonte Norris wenige Minuten nach Piastris Medienrunde im McLaren-Motorhome. Jeder Fahrer wolle zeigen, dass er der Beste sei. «Und ich freue mich, ihnen einen guten Kampf auf der Strecke zu liefern», sagte Norris.