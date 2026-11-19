2024, Las Vegas. Max Verstappen feiert seinen vierten WM-Titel. 2026, Las Vegas. Die WM ist entschieden, Verstappen wieder geschlagen. Der Formel-1-Star erklärt, warum ihn das nicht bremst.

Las Vegas (dpa) – Von einem schweren Titel-Kater wie bei seinem letzten großen WM-Triumph auf dem Strip von Las Vegas ist Max Verstappen diesmal weit entfernt. Zwei Jahre ist es her, als der Niederländer in der Zockermetropole seine vierte Weltmeisterschaft nacheinander perfekt machte – und sich danach mit vielen Mixgetränken in eine Partynacht stürzte. Nicht vielen gelang in der Formel 1 eine solche Titelserie: Juan Manuel Fangio in den 1950ern, Michael Schumacher Anfang der 2000er und Sebastian Vettel von 2010 an.

Vor dem nächsten Show-Spektakel in Las Vegas (Sonntag, 05.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) hat sich Verstappen zumindest wieder auf den Vizerang hochgearbeitet. Nachlassen? Auf keinen Fall. Aufgeben? Erst recht nicht.

Was es im Verstappen-Wortschatz nicht gab

«So bin ich als Mensch, so bin ich aufgewachsen und so habe ich mit meinem Vater sei meiner Kindheit gearbeitet», erklärte Verstappen in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Es gab keinen Moment, in dem man faul sein oder die Arbeit nur halbherzig erledigen konnte. Das gab es in unserem Wortschatz nicht.»

Uns, das heißt: er und Vater Jos, einst selbst in der Formel 1, aber mit überschaubarem Erfolg. Über 100 Rennen, darunter einige als Teamkollege von Michael Schumacher. Zweimal schaffte es Jos Verstappen als Dritter aufs Podium. Sohn Max sicherte sich bisher 139 Podiumsplätze, davon 74 Mal als Rennsieger.

«Er wollte, dass so etwas wie ein Verstappen 2.0 aus mir wird. Deshalb hat er all das, was er gelernt hat – das Gute wie das Schlechte – auf mich übertragen», erzählt Verstappen. «Ich habe fast jeden Tag meines Lebens mit meinem Vater verbracht, bis ich 17 oder 18 war. Wir haben so viel miteinander geredet, wir haben so viele Reisen zusammen unternommen, bis hin zur Formel 1.»

Wann der Red-Bull-Umbruch begann

2015 stieg Max Verstappen in die Königsklasse des Motorsports in Red Bulls Zweitteam Alpha Tauri (heute Racing Bulls) ein. Beförderung und erster Sieg im ersten Rennen für Red Bull Racing mitten in der Saison 2016. Weltmeister 2021, 2022, 2023 und 2024. Unvergessen, wie Jos vor seinem Sohn hockte nach dem Drama-Triumph in Abu Dhabi vor fast fünf Jahren. «Alle hatten Tränen in den Augen», sagte Jos Verstappen später.

An jenem 12. Dezember 2021 hatte Max Verstappen erreicht, was er sich gewünscht hatte. «Man kann zwar mehr gewinnen, aber es bleibt doch dasselbe: Eine Weltmeisterschaft», betont er im dpa-Interview. Nachgelassen hat er nicht, sondern nachgelegt, bis die Dominanz ein Ende fand.

Für Verstappen war das absehbar. «Als ich 2024 meine letzte Meisterschaft gewonnen habe, waren die Anzeichen schon da, dass es in Bezug auf unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht in die richtige Richtung geht», erinnert er sich: «Ich wusste also, dass das folgende Jahr ein hartes werden würde. Das war in gewisser Weise der Punkt, an dem ein Teil des Umbruchs beginnen musste.»

Der Umbruch wurde größer als erwartet. Trennung vom Erfolgsteamchef Christian Horner nach einem Machtkampf – befeuert auch durch Jos Verstappen, während der Sohn sich zurückhielt.

Sportlich hatte Max Verstappen gegen die McLaren zunächst keine Chance. Nur 2 Siege in 15 Rennen – die Titelverteidigung wurde zur (fast) hoffnungslosen Mission. Doch mit sechs Siegen in den letzten neun Rennen machte es Verstappen noch mal spannend, am Ende trennten ihn nur zwei Punkte von Champion Lando Norris.

In diesem Jahr mit den neuen Motoren dominierte Mercedes mit Kimi Antonelli. Doch erneut meldete sich Red Bull mit Verstappen zurück. Von den vergangenen fünf Grand Prix gewann er drei.

«Formel 1 vereinnahmt nicht mein ganzes Leben»

«Frustration entsteht vor allem dann, wenn das Auto Probleme macht oder Dinge schiefgehen, auf die man keinen Einfluss hat. Motivation bedeutet, nach Lösungen zu suchen», sagt Verstappen, der nach eigener Aussage Rückschläge allerdings auch schnell wegsteckt.

«Nach dem Rennen kann ich die Dinge sehr leicht hinter mir lassen. Ich bin niemand, der lange daran festhält oder Tage hat, an denen ich mich über Dinge ärgere», erklärt er. Das Leben gehe weiter, und zudem nähmen die Leute die Formel 1 manchmal vielleicht auch zu ernst. «Sie ist natürlich ein großer Teil meines Lebens, aber sie vereinnahmt nicht mein ganzes Leben. Was zu Hause passiert, meine Familie – das ist das Wichtigste.»

Dazu zählt auch Jos Verstappen, der mit seinem Sohn auch mal eine Woche nicht redete, wenn dieser mal ein Nachwuchs-Kartrennen verloren hatte. «Dass meine Erziehung vielleicht ein bisschen strenger war als in anderen Familien: Ja, aber das habe ich auch gebraucht», räumt Max Verstappen ein.

Starke Vater-Sohn-Beziehungen als Titelmitgarant?

Er finde es manchmal unfair, wie die Menschen heute über seinen Vater denken würden. «Die Opfer, die er für mich gebracht hat – ich habe noch keinen einzigen Vater hier im gesamten Fahrerlager oder in irgendeinem anderen Fahrerlager gesehen, der das getan hat.»

Eine starke Vater-Sohn-Beziehung gibt es aber nicht nur bei den Verstappens. Der Vater von Lewis Hamilton nahm mehrere Jobs an, um dem Sohn die Karriere überhaupt erst zu ermöglichen und managte den Rekordchampion später lange. Immer an der Seite seines bereits weltmeisterlichen Sohnes ist auch Marco Antonelli.

Auch er wählte schon härtere Methoden. «Ich denke oft daran, wenn ich dich angeschrien habe. Immer, wenn ich sauer auf dich war. Du hast gesagt: 'Mein Vater ist ein Arschloch, warum macht er das'?», sagte Marco Antonelli in der Netflix-Doku «The Seat» zu seinem Sohn.