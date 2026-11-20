Zwei Tage vor dem Grand Prix in Las Vegas regnet es in der Wüste von Nevada. Das erste Training der Formel 1 bringt niemandem etwas, danach sehen die Fans aber etwas Action auf der Strecke.

Las Vegas (dpa) - George Russell ist im zweiten Freien Training für den Grand Prix in Las Vegas als Schnellster über den Stadtkurs in der US-Glücksspielmetropole gerast. Der Mercedes-Pilot brauchte bei seiner besten Runde 1:47,272 Minuten und war damit 0,071 Sekunden schneller als Pierre Gasly im Alpine auf Rang zwei.

Bei abtrocknender Strecke in der Wüste Nevadas waren die Teams lange zurückhaltend und gingen einen Tag vor der Qualifikation kein großes Risiko ein. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen steuerte seinen Red Bull beispielsweise erst in den letzten fünf Minuten auf die Strecke, der Sieger des vergangenen Jahres kam mit seiner besten Runde auf Platz 13.

Die widrigen Wetterbedingungen hatten das erste Training noch weitestgehend bedeutungslos gemacht. Bei Regen und viel Wasser auf der Strecke absolvierte kein Fahrer eine komplette Runde mit offizieller Zeit. Für Freitag und das Rennen in der deutschen Nacht zu Sonntag (5.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) sind trockene Bedingungen vorhergesagt.

Der Italiener Kimi Antonelli steht vor dem drittletzten Rennen der Formel-1-Saison als Weltmeister fest. Sein Rennstall Mercedes hat den Titel in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft bereits sicher.