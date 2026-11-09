Die nächste Party für Mercedes. Nach dem WM-Triumph von Kimi Antonelli ist der Rennstall auch in der Konstrukteurswertung nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

São Paulo (dpa) – Erst vor einer Woche hat sich Kimi Antonelli in Mexiko den Fahrertitel in der Formel 1 gesichert. Nun gewinnt sein Mercedes-Team in Brasilien nach fünf Jahren vorzeitig auch den Konstrukteurstitel. Den Grand-Prix-Erfolg sichert sich Vorjahresweltmeister Lando Norris im McLaren.

Brasilien

«Folha de São Paulo»: «Mercedes festigt seine Dominanz in dieser Saison und sichert sich den Konstrukteurstitel in der Formel 1.»

«O Globo»: «Neymar schwenkt die Zielflagge beim Formel-1-Grand-Prix von São Paulo für Lando Norris. Der Stürmer besuchte die Boxen und überreichte Max Verstappen vor dem Rennen ein Santos-Trikot.»

«CNN Brasil»: «Mercedes wurde 2026 auch Konstrukteursweltmeister in der Formel 1. Das deutsche Team beendete damit eine fünfjährige Durststrecke und holte sich erneut den wichtigsten Mannschaftstitel der Serie.»

«G1»: «Mit den Ergebnissen des Grand Prix von São Paulo sicherte sich Mercedes den Konstrukteurstitel der Saison. Das Team musste drei Punkte mehr als Ferrari sammeln und hat dieses Ziel mit Leichtigkeit erreicht.»

Italien

«Corriere della Sera»: «Er (Kimi Antonelli) kam als Fünfter ins Ziel, hinter Russell, nach einem doppelten Positionswechsel, der von der Boxenmauer angeordnet wurde, nachdem George auf der Ausfahrt aus der Box einen spektakulären Dreher hingelegt hatte. Nicht gerade ein makelloser Tag, um den neunten Konstrukteurs-Weltmeistertitel von Mercedes zu feiern, der übrigens absolut verdient ist.»

«Autosprint»: «Lando, der König des Regens in Interlagos... Mercedes ist Konstrukteursweltmeister.»

«La Stampa»: «Russell wurde Vierter vor Antonelli, der mit Problemen am Auto zu kämpfen hatte: Mercedes sicherte sich dennoch den 9. Konstrukteurs-Titel. Leclerc wurde Siebter und Hamilton Neunter, ohne jemals richtig in den Rhythmus zu kommen.»

Großbritannien

«Daily Mail»: «Auch wenn Antonelli der Rennsieg entglitt, war es für Mercedes ein guter Nachmittag in Brasilien, denn das Team knüpfte an den Fahrertitel des italienischen Youngsters an und sicherte sich den prestigeträchtigen Konstrukteurstitel – den ersten für den in Brackley ansässigen Rennstall seit 2021.»

«The Sun»: «Lando Norris hat beim spannenden Großen Preis von Brasilien heute Abend einen überraschenden Sieg errungen! Weltmeister Kimi Antonelli führte in der Anfangsphase des Rennens, geriet dann jedoch ins Schleudern und überließ Norris schließlich den Sieg.»

«Guardian»: «Kimi Antonelli, der frisch gekürte Weltmeister, hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen und kam schließlich auf den fünften Platz, doch da sein Teamkollege George Russell Vierter wurde, reichte dies mehr als aus, um Mercedes den Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der Formel 1 zu sichern. (...) Man stelle sich vor, Mercedes, Red Bull und McLaren würden alle eine starke Saisonvorbereitung hinlegen. Dann könnte nächstes Jahr es ein verdammt spannender WM-Kampf werden.»

«Telegraph»: «Lando Norris von McLaren holte sich beim Grand Prix von São Paulo einen wohlverdienten Sieg, während Mercedes die Konstrukteurswertung für sich entschied und damit Kimi Antonellis Fahrertitel vom vergangenen Wochenende ergänzte.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Norris triumphiert beim Wahnsinnsrennen in Interlagos, (...). Die Mercedes hatten keinen guten Tag.»

«As»: «Die Mercedes-Party endete damit, dass der Weltmeister auf den Boden geworfen wurde – von Norris und den Red Bulls in einem großartigen Rennen in Interlagos, bei dem es regnete, trocken war und wieder regnete, was alle Schwächen von Antonelli, Russell und Toto Wolffs Team offenlegte.»

«El País»: «Der starke Start verschaffte dem Hersteller mit dem Stern genügend Luft, um das Tempo anschließend zu dosieren, wodurch Antonelli mit vier Grand-Prix-Siegen Vorsprung an die Spitze kam und der Konstrukteurs-Titel in Brasilien gefeiert werden konnte, obwohl keiner seiner Fahrer auf dem Podium stand.»

«Marca»: «In dem wunderbaren Interlagos ist immer Platz für Magie... Für den krönenden Abschluss sorgte ein letzter Regenguss, den Norris wie kein anderer meisterte. Damit steht auch der Weltmeistertitel von Mercedes fest, ohne dass das Team auf das Podium kam, das (Max) Verstappen und (Isack) Hadjar belegten.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Diese relativ schwache Leistung, zusammen mit den Plätzen 4 und 5 von George Russell – der vor allem durch einen Dreher beim Verlassen der Boxengasse auffiel – und Kimi Antonelli, reicht nicht aus, um Mercedes daran zu hindern, seinen 9. Konstrukteurs-Titel zu holen – den ersten seit 2021 – und damit in der ewigen Bestenliste mit Williams gleichzuziehen.»

«Ouest-France»: «Für Mercedes verlief das Wochenende hingegen eher durchwachsen. Keiner der beiden Fahrer schaffte es unter die Top 3, doch darauf kam es gar nicht an. Dank der gesammelten Punkte seiner beiden Rennwagen sicherte sich das deutsche Team den Konstrukteurs-Weltmeistertitel – die höchste Auszeichnung für die über die gesamte Saison hinweg gezeigte Beständigkeit.»

Schweiz

«Blick»: «Zusammen mit Russells viertem Rang bringen Antonellis Punkte als Fünfter Mercedes den vorzeitigen Gewinn der WM-Konstrukteurswertung ein – zum ersten Mal seit 2021.»