Nico Hülkenberg geht in Italien leer aus. Der einzige deutsche Formel-1-Pilot muss seinen Sauber noch vor Beginn aufgrund eines Defekts abstellen.

Monza (dpa) – Der Große Preis von Italien war für Nico Hülkenberg schon vor dem Start vorbei. Nach der Einführungsrunde stellte der deutsche Formel-1-Fahrer sein Auto auf Anweisung seines Sauber-Teams in der Garage ab und stieg frustriert aus. Dem TV-Sender Sky zufolge war ein Hydraulik-Problem der Auslöser, dass der 38 Jahre alte Rheinländer in Monza nicht um weitere WM-Punkte fahren konnte. Hülkenberg wäre als Zwölfter gestartet und hatte durchaus Chancen auf die Top Ten.

Der WM-Neunte hatte im Juli als Dritter in Silverstone den ersten Podestplatz seiner langen Karriere in der Motorsport-Königsklasse gefeiert.